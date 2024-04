Biden firma la ayuda para Ucrania y anuncia que comenzará a llegar en las próximas horas

Joe Biden, presidente de EE.UU., promulgó con su firma la ley que contempla 61 mil millones de dólares en ayuda militar para Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó este miércoles con su firma la ley que contempla 61 mil millones de dólares en ayuda militar para Ucrania y anunció que el nuevo armamento comenzará a fluir hacia las trincheras ucranianas en las próximas horas.

Today, we answered history’s call at this critical inflection point.

With the signing of our national security package, we tell the world that America stands resolutely for democracy and freedom, and against tyranny and oppression. pic.twitter.com/APhOSWWJLN

— President Biden (@POTUS) April 24, 2024