Tailandia reimpone visa para mexicanos a partir de este 15 de septiembre

Esta última medida, anunciada por primera vez a mediados de mayo y que acumuló retrasos en su entrada en vigor hasta ahora, afecta también a viajeros procedentes de Reino Unido, India, Estados Unidos y Japón, entre un total de 60 naciones que ahora verán limitada su entrada a 30 días.

Otros países, como China y Rusia, ya estaban limitados a 30 días según previos acuerdos bilaterales.

El Ejecutivo tailandés argumenta que estos cambios sirven para abordar las preocupaciones sobre el aparente aumento de los abusos de estancia sin visado de algunos turistas y su involucración en actividades laborales sin los permisos requeridos, tras una serie de casos publicados en medios locales en los últimos meses.

El cambio en el esquema de visado revierte la ampliación de estancia libre a 60 días aplicada desde junio de 2024 y que beneficiaba a ciudadanos de 93 naciones, con el objetivo entonces de potenciar el sector turístico -uno de los motores de la segunda economía del Sudeste Asiático- tras el descenso de llegadas provocadas por la pandemia de COVID-19.

De las 93 naciones, 60 seguirán teniendo exención de visado durante un mes, mientras algunas de las 33 restantes se quedan directamente sin la posibilidad de entrar sin visado, entre ellas México, Colombia, Cuba, Panamá o Uruguay, sin especificar los motivos.

La modificación no afecta sin embargo a los ciudadanos con pasaporte de Argentina, Brasil, Chile y Perú, amparados bajo un acuerdo bilateral que les exime del visado de turista hasta un máximo de 90 días.

Tailandia, uno de los principales destinos turísticos en Asia, recibió unos 20.1 millones de visitantes extranjeros entre enero y finales de agosto, según los datos del Ministerio de Turismo, lo que supone un descenso interanual de más del 3 por ciento.

Habitantes del sudeste asiático e islas del Pacífico

Famoso por sus playas tropicales, parques naturales con elefantes, templos y ocio nocturno, el país alcanzó su pico de llegadas en 2019, con casi 40 millones de turistas, antes de la crisis mundial sanitaria.

En 2025, recibió casi 33 millones de visitantes.

El Gobierno de Bangkok también aplica desde finales de agosto una nueva regulación con el objetivo de agilizar las deportaciones de extranjeros que infrinjan la ley o alteren el orden público.

¿Cómo tramitar la visa para viajar a Tailandia?

La visa para viajar a Tailandia se tramita de manera electrónica en la página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El turista interesado deberá crear una cuenta, llenar la solicitud y subir una serie de documentos de identificación oficial y que constaten la estancia y pagar la visa (mil pesos aproximadamente).

El trámite dura alrededor de 10 días hábiles, tras los cuales se enviará el documento por correo electrónico.

Entre los documentos para solicitar la visa de turista destacan el pasaporte, una fotografía tomada en los últimos seis meses, los boletos de avión y documentación que acredite la estancia en algún hotel, y estados de cuenta bancarios.

Con información de EFE