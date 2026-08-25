Canadá llama a extremar precauciones en Mexicali ante la alerta de seguridad de Estados Unidos

El gobierno de Canadá se unió este martes a Estados Unidos y llamó a sus ciudadanos a extremar precauciones en la ciudad de Mexicali, Baja California.

La embajada de Canadá en México compartió en redes sociales una actualización sobre las alertas de seguridad en el país en donde informa sobre la decisión de Estados Unidos y agregó un mensaje para su habitantes.

“Si te encuentras allí, evita los edificios gubernamentales y busca refugio en caso de que ocurra algún incidente”, señala la publicación.

En su sitio web, las autoridades canadienses actualizaron sus consejos para viajar a México e incluyeron la alerta que anoche publicó la embajada de Estados Unidos. Sin embargo, no añadieron alguna postura como gobierno.

Canadá replicó tal cual el aviso en donde se destaca que la advertencia para Mexicali se emite tras información sobre amenazas, por lo que Estados Unidos suspendió los viajes a la zona para este martes.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad de México ha minimizado esta alerta y negó que existan riesgos para la población en Mexicali.

«Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población», publicó en un comunicado.

Con información de Latin Us