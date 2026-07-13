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MUNDO

Agradecimientos desde la cuenta de Maduro por apoyo extranjero a Venezuela tras los sismos

By Agencias
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Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores / Foto de @ConCiliaFlores
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lunes, julio 13, 2026

El texto no menciona a algún país en específico, de entre los muchos que han expresado su solidaridad con el envío de ayuda a Venezuela

La cuenta en X del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos tras una captura ilícita en territorio extranjero, agradeció este domingo a los gobiernos que han ayudado a su país luego de los terremotos del pasado 24 de junio, y que han dejado al menos 4 mil 490 muertos y 16 mil 740 heridos.

Agradecemos profundamente la admiración y la solidaridad expresada por delegaciones, pueblos y gobiernos del mundo que han compartido su esfuerzo en este momento tan difícil y doloroso para nuestra patria”; reza el escrito publicado en la red social y fechado en Nueva York, donde el chavista se encuentra encarcelado junto a su esposa, Cilia Flores, después de una extracción forzada.

El texto no menciona a algún país en específico, de entre los muchos que han expresado su solidaridad con el envío de ayuda a Venezuela; entre ellos se encuentra EE.UU., cuyo Departamento de Estado afirmó haber dado una “masiva respuesta humanitaria” que superó los 386 millones de dólares, entregados “sin ningún retraso” según informó.

Este domingo, la Embajada de EE.UU. en Caracas afirmó que las fuerzas militares estadounidenses “están apoyando las operaciones de ayuda (…) lideradas por el Departamento de Estado tras los devastadores terremotos” en el país sudamericano.

Se desconoce quién administra actualmente la cuenta

Maduro, quien fue secuestrado junto a su esposa el pasado enero en Caracas por fuerzas estadounidenses durante una aprehensión extraterritorial irregular a cargo de militares, confía en que “otra vez Venezuela renacerá con unión y perseverancia”; señaló en X, espacio donde frecuentemente publica mensajes pero se desconoce quién administra la cuenta.

Múltiples países de varios continentes han apoyado a Venezuela en labores de búsqueda y rescate, en asistencia sanitaria y en entrega de ayuda humanitaria; a lo que sigue el proceso de recuperación y reconstrucción de la infraestructura afectada, sobre todo en la devastada región de La Guaira, aledaña a la capital Caracas.

Con información de EFE

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