Estados Unidos e Irán mantienen negociaciones pese a tensión por Ormuz y Líbano

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán continúan trabajando en Suiza para aclarar la apertura del estrecho de Ormuz y el alto el fuego en Líbano, pese a la interrupción por parte de Teherán de esta primera jornada de conversaciones en reclamo a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump; aseguró un alto diplomático de EE.UU. que participa en el encuentro.

Contrariamente a las informaciones falsas que circulan intensamente, los iraníes siguen aquí y las conversaciones continúan. Prevemos seguir trabajando durante toda la noche” del domingo 21 de junio, dijo la fuente.

Las conversaciones se centraron hoy en “aclarar algunos de los mensajes confusos de Irán sobre el estrecho (que ayer declaró de nuevo su cierre) y establecer mecanismos de prevención de conflictos para garantizar que el estrecho permanezca totalmente abierto“; añadió.

Según dicha fuente diplomática, también están abordando la aplicación del alto el fuego en el sur del Líbano, que llevó a la delegación iraní a retrasar el viernes el inicio de las negociaciones.

El complejo turístico de Bürgenstock, en los remotos Alpes suizos, acoge desde este domingo las negociaciones para alcanzar una paz duradera tras la adopción de un memorando de entendimiento, por parte de Washington y Teherán, con el objetivo de poner fin a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

Amenazas de Trump complican la jornada

La delegación iraní, encabezada por el jefe negociador Mohamad Baqer Qalibaf, dejó hoy el edificio sede luego de que el mandatario estadounidense publicara en la red Truth Social un mensaje en el que amenazaba a Irán con nuevos ataques si no impedía que sus aliados de Hizbulá “causaran problemas” en Líbano.

Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!”; advirtió Donald Trump.

Llamó la atención que Abás Araqchí, ministro de Asuntos Exteriores iraní presente en Suiza, evitó hacerse fotos en las que sus miembros estrecharan la mano de sus contrapartes estadounidenses.

Por su parte JD Vance, vicepresidente estadounidense y quien encabeza la delegación de su país, aseguró junto a los primeros ministros de Catar y Pakistán, mediadores de las negociaciones, que se habían producido “grandes avances” en las horas previas al encuentro.

Cabe recordar que las delegaciones iniciaron este domingo las conversaciones, después de que Irán anunciara un día antes el cierre del estrecho de Ormuz tras una nueva jornada de ataques de Israel en el sur del Líbano; sin embargo, Washington dijo que los buques siguieron navegando por la ruta marítima.

Las anunciadas negociaciones técnicas comenzaron con desconfianza y, según declaró el diplomático estadounidense cuando ya había entrado la madrugada del lunes en Suiza, continuarían “por la noche”.

Finalmente, la misma fuente detalló que también se abordaron “debates exhaustivos sobre todos los elementos del acuerdo nuclear”, y consideró “la labor realizada hoy (domingo) como punto de partida para las futuras conversaciones técnicas”.

Con información de EFE