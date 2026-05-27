Propuesta en EU contra el «huachicol»: piden que sea una amenaza de seguridad nacional y estrategia de combate

Este miércoles, la senadora demócrata Jacky Rosen recordó que presentó un proyecto de ley en contra del robo y tráfico de hidrocarburos, conocido en México como “huachicol”, para crear la «Ley para detener el fomento de la violencia de los cárteles».

En el documento, la demócrata y el republicano John Cornyn proponen que el gobierno considera al tráfico de hidrocarburos como prioridad en su estrategia contra las drogas y los cárteles.

“El robo y el tráfico transfronterizo ilícito de petróleo crudo, diésel, gasolina y productos derivados del petróleo refinado por parte de organizaciones criminales transnacionales con sede en México constituyen una amenaza significativa para la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos”, se lee en el documento.

En el texto señalan que los grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste se han dedicado a robar y contrabandear hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Además, apunta que la paraestatal ha reportado el robo de 987 mil millones de litros de combustible en 2024.

Los legisladores solicitaron que tras la promulgación de la ley, en cuanto sea aprobada por el Congreso, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, deberá presentar.un informe sobre su estrategia para combatir a las organizaciones criminales implicadas en este delito en un plazo de 180 días.

Como parte de estas medidas, los senadores urgen a fortalecer las capacidades de seguridad con países aliados, como México; intercambio de información con agencias del gobierno de Estados Unidos, pero acota que no se contemplen ataques como bombardeos o armados para frenar esta actividad delictiva.

Con información de Latin Us