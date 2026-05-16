Investigador de EU culpa a los cárteles mexicanos de provocar el brote de gusano barrenador

Ammon Blair, investigador de Estados Unidos, acusó ante el Comité del Senado de Texas sobre Agua, Agricultura y Asuntos Rurales a los cárteles mexicanos de la droga de ser los responsables del brote de gusano barrenador en el país.

El especialista aseguró que Texas está lidiando con el país vecino, al que calificó como “narcoestado” cada vez más autocrático, donde los cárteles y sectores del gobierno mexicano operan en una simbiosis consciente y voluntaria en importantes sectores económicos, incluyendo la agricultura, la ganadería, el transporte y el comercio.

“El brote del gusano barrenador ha sido rastreado y los patrones coinciden con rutas de tráfico y contrabando de los cárteles, extendiéndose rápidamente hacia el norte a lo largo de los mismos corredores utilizados para el tráfico ilegal de migrantes, especialmente a través del Tapón del Darién”, dijo.

El experto aseguró que el resurgimiento del gusano barrenador expone las consecuencias de esa realidad, ya que durante años, Estados Unidos se enfocó casi exclusivamente en narcóticos como el fentanilo y en la migración ilegal en la frontera sur, mientras ignoraba en gran medida el enorme mercado criminal que los cárteles controlan.

“Estos cárteles ejercen control territorial, corrompen instituciones, capturan sistemas políticos y ahora se han integrado directamente en economías legítimas”, dijo.

“México ocupa actualmente el primer lugar en el mundo en mercados criminales y el tercero en criminalidad general entre 193 países. Ese es el entorno operativo en el que actualmente funciona la cadena de suministro ganadero”, agregó.

Este mes se cumple un año del cierre de la frontera con México por parte del gobierno de Trump, luego de detectarse los primeros casos de gusano barrenador.

El primer cierre fue en mayo de 2025 y posteriormente hubo aperturas parciales, pero en junio de este mismo año el gobierno de Estados Unidos volvió cerrarla debido al brote y aumento de casos.

A inicios de 2026, el gobierno de México emprendió un operativo para contener y revertir el avance del gusano barrenador del ganado y sostuvo que la reciente decisión de Estados Unidos de reorientar la liberación de moscas estériles hacia su franja fronteriza “es consistente” con el planteamiento técnico del país.

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), reveló que México propuso desde noviembre de 2025 la dispersión de insectos estériles como “la contención de los frentes de avance de la plaga y con especial foco a las zonas donde existe mayor riesgo de desplazamiento, “con el objetivo de frenar su progresión hacia nuevas áreas ganaderas”.

Con información de Latin Us