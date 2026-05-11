OMS eleva a 7 los casos de hantavirus; última paciente es de Francia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó a 7 el número de casos de hantavirus confirmados, derivado del brote ocurrido en el crucero de expediciones HM Hondius.

En conferencia de prensa, el epidemiólogo Olivier le Polain detalló que de los nueve casos reportados solo siete están confirmado, en tanto que las muertes se mantienen en tres.

La última paciente confirmada con hantavirus es originaria de Francia, misma que permanece en cuidados intensivos.

El primer ministro francés, Sébastian Lecornu, puntualizó que la mujer se encuentra estable, en tanto que los otros cuatro franceses repatriados junto a la paciente “continúan dando negativo en las pruebas” y “se encuentran actualmente bajo aislamiento estricto en el Hospital Bichat” de París.

El primer ministro precisó además que otros ocho franceses, que compartieron vuelo hace quince días con una persona enferma, han sido sometidas a un protocolo de aislamiento “reforzado en un entorno hospitalario”.

“Se trata de contactos de alto riesgo, aunque ninguno presenta síntomas en este momento”, señaló Lecornu, tras insistir en que aplicarán medidas estrictas de prevención sanitaria.

“Nuestra respuesta sanitaria es clara: para todos los contactos, sin excepción, cuarentena reforzada en un entorno hospitalario”, subrayó el primer ministro.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE