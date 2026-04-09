«Continuaremos atacando con determinación», afirma Ejército de Israel sobre Líbano

EFE.- El jefe del Ejército israelí, teniente general Eyal Zamir, afirmó este miércoles que las fuerzas armadas seguirán atacando «con determinación» en el Líbano al grupo chií Hezbolá, tras el alto al fuego de dos semanas pactado entre Estados Unidos e Irán, que no incluye la ofensiva israelí en el país vecino.

Zamir estuvo este miércoles supervisando lo que Israel calificó como su «mayor ataque» en el Líbano desde que comenzó la guerra contra el país vecino el pasado 2 de marzo, informó el Ejército en un comunicado.

Durante esa labor, declaró que Israel seguirá luchando contra Hezbolá y aprovechará «cada oportunidad operativa».

«No pondremos en peligro la seguridad de lo residentes del norte de Israel. Continuaremos atacando con determinación», dijo el jefe del Ejército.

Dicho ataque contra el Líbano se produjo, según informó el Ejército, «en 10 minutos y a lo largo de distintas áreas simultáneamente», contra «más de 100 centros de mando y posiciones militares de Hezbolá» en Beirut, el Valle de la Bekaa y el sur del Líbano.

Entre los objetivos se encontraban centros de inteligencia y sedes del grupo chií Hezbolá, infraestructuras de lanzamiento de misiles y navales de la organización y activos de la Fuerza Radwan y su unidad aérea 127, ambos cuerpos de élite.

Hezbolá comenzó a atacar Israel el pasado 2 de marzo, tres días después de que el Estado hebreo lanzara los ataques coordinados contra Irán que dieron inicio a la guerra, en represalia por la muerte del líder supremo iraní Alí Jameneí.

Israel lanzó entonces una campaña de bombardeos contra todo el país y una operación terrestre en el sur, si bien venía atacando el Líbano casi a diario pese al alto el fuego que estaba en vigor desde noviembre de 2024.

Pese a que Pakistán anunció esta madrugada que Estados Unidos e Irán habían alcanzado un alto el fuego que implicaba un cese de las hostilidades en el Líbano, Israel defiende que mantendrá su campaña contra Hezbolá en el país.

Según las autoridades libanesas, más de mil 500 personas han muerto en territorio libanés y otras cuatro mil 800 han resultado heridas en los ataques de Israel.

Once soldados del Ejército israelí han fallecido en combate en el sur de Líbano (uno de ellos por fuego amigo), mientras que dos personas han muerto por ataques de Hezbolá contra el norte de Israel.

Además, otro civil pereció por un fuego de artillería errado de las fuerzas armadas en la localidad israelí de Misgav Am, junto a la divisoria.

Con información de Latin Us