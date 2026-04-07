spot_img
MUNDO

«Acuerdo de paz definitivo con Irán está en una etapa muy avanzada», afirma Trump tras alto al fuego

By Agencias
42
Créditos: Reuters
spot_img
martes, abril 7, 2026

El presidente estadounidense dio al país persa dos semanas más para reaperturar el estrecho de Ormuz, horas antes de que se cumpliera el plazo que fijó

EFE.- El presidente de Estados UnidosDonald Trump, aseguró este martes que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz «definitivo» con Irán se encuentra en «una etapa muy avanzada», luego de acordar un alto al fuego bilateral de dos semanas pocas horas antes de vencer el plazo que había fijado exigiendo a Teherán la apertura del estrecho de Ormuz.

El mandatario había puesto como plazo las 8:00 de la noche, hora de Washington de este martes, para que Teherán desbloquee el paso por el estratégico estrecho de Ormuz.

«No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra», aseguró Trump en un mensaje en su red Truth Social previo a que ambas partes se comprometieran de momento a un alto al fuego durante el periodo de tiempo señalado.

Con información de Latin Us

Artículo anterior
Irán permitirá “el paso seguro” por el estrecho de Ormuz durante dos semanas
Artículo siguiente
Más de 360 mil asistentes y derrama de 560 mdp, resultados del Festival San Luis en Primavera
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img