«Acuerdo de paz definitivo con Irán está en una etapa muy avanzada», afirma Trump tras alto al fuego

EFE.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz «definitivo» con Irán se encuentra en «una etapa muy avanzada», luego de acordar un alto al fuego bilateral de dos semanas pocas horas antes de vencer el plazo que había fijado exigiendo a Teherán la apertura del estrecho de Ormuz.

El mandatario había puesto como plazo las 8:00 de la noche, hora de Washington de este martes, para que Teherán desbloquee el paso por el estratégico estrecho de Ormuz.

«No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra», aseguró Trump en un mensaje en su red Truth Social previo a que ambas partes se comprometieran de momento a un alto al fuego durante el periodo de tiempo señalado.

Con información de Latin Us