Nuevo bombardeo de EU e Israel mata a 44 personas en las localidades iraníes de Isfahán y Qom

EFE.- Al menos 44 personas murieron por los ataques de Estados Unidos e Israel contra las localidades iraníes de Isfahán y Qom, en el centro del país, informaron este viernes medios oficiales iraníes.

En la ciudad de Qom, 18 personas murieron y otras 10 resultaron heridas en un bombardeo estadounidense-israelí, informó el medio estatal Tehran Times.

Por otra parte, el vicegobernador de Seguridad de la provincia de Isfahán, Akbar Salehi, informó a través de la agencia de noticias Tasnim de que el ataque conjunto de ambas naciones perpetrado este jueves contra una zona residencial en Isfahán causó 26 muertos, entre ellos siete niños y siete mujeres.

Los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán continúan por vigésimo noveno día, a los que Teherán ha respondido con oleadas de misiles y drones contra Jerusalén y objetivos estratégicos en el golfo Pérsico.

Las autoridades iraníes no ofrecen un balance oficial de muertos desde el 5 de marzo, cuando anunciaron mil 230 fallecidos, mientras que la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa la cifra de víctimas mortales en 3 mil 329, entre ellos mil 492 civiles.

Estados Unidos no ha descartado una operación terrestre en la República Islámica, lo que ha generado más amenazas de Teherán de redoblar sus ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico, así como de reforzar todavía más su control sobre el estrecho de Ormuz y el de Bab al Mandeb, claves para el comercio global.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ampliado hasta el 6 de abril su moratoria a los ataques contra la infraestructura energética de Irán «a petición del gobierno» de Teherán, según dijo en su red Truth Social.

Con información de Latin Us