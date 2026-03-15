Trump rechaza intentos de iniciar conversaciones para detener conflicto con Irán

Reuters.- Según tres fuentes familiarizadas con los acontecimientos, el gobierno del presidente Donald Trump ha rechazado los esfuerzos de sus aliados de Medio Oriente por iniciar negociaciones diplomáticas destinadas a poner fin a la guerra contra Irán, que comenzó hace dos semanas con un ataque aéreo masivo de Estados Unidos e Israel.

Irán, por su parte, ha rechazado la posibilidad de cualquier alto el fuego hasta que cesen los ataques estadounidenses e israelíes, según informaron a Reuters dos fuentes iraníes de alto rango, añadiendo que varios países habían estado tratando de mediar para poner fin al conflicto.

La falta de interés por parte de Washington y Teherán sugiere que ambas partes se están atrincherando para un conflicto prolongado, a pesar incluso de que el conflicto, que se está extendiendo, está causando víctimas civiles y ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, disparando los precios del petróleo.

Los ataques estadounidenses contra la isla iraní de Kharg, principal centro de exportación de petróleo del país, pusieron de relieve la determinación de Trump de seguir adelante con su ofensiva militar. El nuevo líder supremo de Irán, Mojtabá Jamenei, ha prometido mantener cerrado el estrecho de Ormuz y ha amenazado con intensificar los ataques contra los países vecinos.

La guerra ha causado la muerte de más de 2 mil personas, la mayoría en Irán, y ha provocado la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, ya que el tráfico marítimo se ha paralizado en el estrecho de Ormuz, por donde se transporta una quinta parte del crudo mundial.

Intentos de abrir líneas de comunicación

Omán, que medió en las conversaciones antes del conflicto, ha intentado en múltiples ocasiones abrir una vía de comunicación, pero la Casa Blanca ha dejado claro que no está interesada, según dos fuentes, a las que, al igual que a otras personas mencionadas en este artículo, se les ha concedido el anonimato para que puedan hablar libremente sobre asuntos diplomáticos.

Un alto funcionario de la Casa Blanca confirmó que Trump rechazó esos esfuerzos por iniciar conversaciones y se centra en seguir adelante con la guerra para debilitar aún más las capacidades militares de Irán.

«No le interesa eso ahora mismo, y vamos a continuar con la misión sin cesar. Quizás llegue ese día, pero no ahora», dijo el funcionario.

Durante la primera semana del conflicto, Trump escribió en su plataforma Truth Social que los líderes y el ejército iraníes estaban tan maltrechos por los ataques que querían hablar, pero que era «¡demasiado tarde!». Tiene un historial de cambiar de postura en política exterior sin previo aviso, por lo que es difícil descartar que pueda tantear el terreno para reiniciar la diplomacia.

«El presidente Trump dijo que los posibles nuevos dirigentes de Irán han indicado que quieren negociar y que, con el tiempo, lo harán. Por ahora, la operación ‘Furia Épica’ continúa sin cesar», afirmó un segundo alto funcionario de la Casa Blanca cuando se le pidió que comentara esta noticia.

Las fuentes iraníes afirmaron que Teherán rechazó los esfuerzos de varios países por negociar un alto al fuego hasta que Estados Unidos e Israel pongan fin a sus ataques aéreos y satisfagan las exigencias de Irán, que incluyen el cese definitivo a los ataques y una indemnización como parte del alto el fuego.

Egipto, que participó en la mediación antes del conflicto, también ha intentado reanudar las comunicaciones, según tres fuentes de seguridad y diplomáticas. Aunque los esfuerzos no parecen haber avanzado, han logrado cierta moderación militar por parte de los países vecinos afectados por Irán, según una de las fuentes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto, el gobierno de Omán y el gobierno iraní no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Se endurecen las posturas

El impacto de la guerra en los mercados mundiales del petróleo ha incrementado de forma significativa el costo para Estados Unidos.

Algunos funcionarios estadounidenses y asesores de Trump instan a poner fin rápidamente a los ataques, advirtiendo de que el aumento de los precios de la gasolina podría suponer un alto costo político para el Partido Republicano del presidente, con las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos a la vuelta de la esquina.

Otros presionan a Trump para que mantenga la ofensiva con el fin de destruir su programa de misiles e impedir que obtenga un arma nuclear, según informó Reuters.

El rechazo de Trump a los esfuerzos diplomáticos podría indicar que, por ahora, la administración no tiene planes para poner fin al conflicto armado con rapidez.

De hecho, tanto Estados Unidos como Irán parecen aún menos dispuestos a dialogar que en los primeros días de la guerra, cuando altos funcionarios estadounidenses se pusieron en contacto con Omán para discutir la desescalada, según varias fuentes.

Una fuente afirmó que el máximo responsable de seguridad de Irán, Alí Larijani, y el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, también habían intentado utilizar a Omán como canal para las conversaciones de alto el fuego en las que habría participado el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

No obstante, esas conversaciones no se han materializado.

En cambio, la postura de Irán se ha endurecido, según una tercera fuente iraní de alto rango.

«Todo lo que se comunicó anteriormente a través de los canales diplomáticos es irrelevante ahora», dijo la fuente.

«Los Guardianes creen firmemente que, si pierden el control del estrecho de Ormuz, Irán perderá la guerra», añadió la fuente, refiriéndose al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una fuerza paramilitar de élite que controla gran parte de la economía.

«Por lo tanto, la Guardia no aceptará ningún alto el fuego, ni negociaciones de alto el fuego, ni esfuerzos diplomáticos, y los líderes políticos de Irán no participarán en tales conversaciones a pesar de los intentos de varios países», agregó.

Con información de Latin Us