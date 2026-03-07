27.3 C
«Hoy recibirá un golpe muy duro», advierte Trump a Irán a una semana de los ataques

Créditos: Reuters
sábado, marzo 7, 2026

El mandatario afirmó que Teherán se rindió ante sus vecinos después de atacarlos durante los últimos semanas; el gobierno del país persa decidió poner fin a las agresiones a menos que sea atacado desde esos territorios

EFE.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Irán «se ha rendido ante sus vecinos» y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque «muy duro» contra la República Islámica.

Trump hizo esta afirmación en su red Truth Social después de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmara que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios primero.

«Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Medio Oriente, a los que ha prometido no dispararles más», escribió Trump.

El republicano atribuyó esta supuesta rendición al «implacable ataque de Estados Unidos e Israel», países que lanzaron una ofensiva hace una semana contra la República Islámica en la que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, que permaneció en el poder desde 1989.

El presidente estadounidense calificó a Irán como «el perdedor de Medio Oriente» y anunció que «hoy recibirá un golpe muy duro».

«Debido a la mala conducta de Irán, estamos considerando, para su destrucción total y muerte segura, zonas y grupos de personas que hasta ahora no habíamos considerado como objetivos», advirtió.

Pezeshkian, quien forma parte del Consejo de Liderazgo, formado tras la muerte de Alí Jameneí, pidió disculpas a los países vecinos por las ofensivas iraníes lanzadas tras los ataques estadounidenses e israelíes, al mismo tiempo que les llamó a que «no se conviertan en instrumentos del imperialismo».

«El Consejo de Liderazgo decidió ayer poner fin a los ataques contra países vecinos, a menos que Irán sea atacado desde esos territorios«, aseguró en un mensaje grabado y emitido por la televisión estatal.

Con información de Latin Us

