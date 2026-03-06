16.4 C
San Luis Potosí
Irán lanza una nueva ola de ataques aéreos contra Tel Aviv y otros territorios

By Agencias
92
Tel Aviv (Israel), 01/03/2026.- Israel's Iron Dome air defense system intercepts projectiles over Tel Aviv, Israel, 01 March 2026. The Israeli military reported that it detected missiles launched from Iran following earlier US and Israeli strikes. EFE/EPA/ATEF SAFADI
viernes, marzo 6, 2026

La Agencia Tasnim de Noticias, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó de la vigésimocuarta oleada de bombardeos contra “el corazón de los territorios ocupados y Tel Aviv”

Irán lanzó durante la madrugada de este sábado una nueva oleada de ataques dirigidos contra Tel Aviv, impactando tres objetivos según Teherán, mientras que las fuerzas israelíes afirmaron estar respondiendo a disparos de misiles, en el octavo día de la guerra desatada en Oriente Medio.

La Agencia Tasnim de Noticias, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó de la vigésimocuarta oleada de bombardeos contra “el corazón de los territorios ocupados y Tel Aviv“.

“Los tres misiles disparados alcanzaron con éxito sus objetivos designados”, añadió la agencia.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) alertaron por su parte de la detección de misiles lanzados desde Irán hacia su territorio. “Los sistemas defensivos están operativos para interceptar la amenaza”, según un comunicado.

Esta nueva oleada de ataques iraníes en la octava jornada de la guerra desatada en Oriente Medio desde el pasado sábado, a raíz del operativo de Washington e Israel contra Teherán, llega horas después de que el Ejército israelí anunciara una nueva ronda de hostilidades contra la “infraestructura” de Teherán.

El Aeropuerto Internacional de Mehrabad, localizado en Teherán y objetivo de ataques anteriores, sufrió un importante incendio, según imágenes difundidas por la televisión local Press TV.

Según Irán, al menos mil 332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques iraníes a Israel han dejado diez muertos.

Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.

Con información de EFE

