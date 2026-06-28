Solo México y España avanzaron a 16vos con portería invicta en el Mundial 2026

Tras la conclusión de la Fase de Grupos del Mundial 2026, México y España se consolidaron como las únicas dos escuadras, de las 48 participantes, que no recibieron gol en contra durante dicha etapa.

La Selección Mexicana, coanfitriona del certamen, avanzó a la ronda de dieciseisavos de final con paso perfecto tras sumar nueve puntos en el Grupo A. El conjunto local aseguró el liderato del sector con un registro de seis goles a favor y cero en contra.

Los porteros Raúl Tala Rangel y Guillermo Ochoa conservaron invicta la portería de México en los tres partidos de la primera fase del Mundial 2026.

Estos fueron los resultados de la Selección Mexicana en el Grupo A del Mundial 2026:

México 2-0 Sudáfrica.

México 1-0 Corea del Sur.

Chequia 0-3 México.

España dirigida por Luis de la Fuente, se clasificó como primera de su grupo tras acumular siete unidades, producto de dos victorias y un empate. La defensa ibérica y el arquero Unai Simón mantuvieron la valla invicta durante los 270 minutos reglamentarios.

España 0-0 Cabo Verde

España 4-0 Arabia Saudita.

Uruguay 0-1 España.

Ambas selecciones esperan ahora el desarrollo de las llaves de los 16vos de final, primera ronda de eliminación directa en el Mundial 2026.

El Tricolor se enfrentará a Ecuador el martes 30 de junio de 2026 a las 19:00 h tiempo del centro de México, teniendo como escenario el Estadio Ciudad de México. España se medirá ante Austria el jueves 2 de julio de 2026 a las 13:00 h en el Estadio de Los Ángeles.

Con información de López-Dóriga Digital