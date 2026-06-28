Solo México y España avanzaron a 16vos con portería invicta en el Mundial 2026

México y España se consolidaron como las únicas dos escuadras que no recibieron gol en la Fase de Grupos del Mundial 2026
Tras la conclusión de la Fase de Grupos del Mundial 2026, México y España se consolidaron como las únicas dos escuadras, de las 48 participantes, que no recibieron gol en contra durante dicha etapa.
La Selección Mexicana, coanfitriona del certamen, avanzó a la ronda de dieciseisavos de final con paso perfecto tras sumar nueve puntos en el Grupo A. El conjunto local aseguró el liderato del sector con un registro de seis goles a favor y cero en contra.
Los porteros Raúl Tala Rangel y Guillermo Ochoa conservaron invicta la portería de México en los tres partidos de la primera fase del Mundial 2026.
Estos fueron los resultados de la Selección Mexicana en el Grupo A del Mundial 2026:
- México 2-0 Sudáfrica.
- México 1-0 Corea del Sur.
- Chequia 0-3 México.
España dirigida por Luis de la Fuente, se clasificó como primera de su grupo tras acumular siete unidades, producto de dos victorias y un empate. La defensa ibérica y el arquero Unai Simón mantuvieron la valla invicta durante los 270 minutos reglamentarios.
- España 0-0 Cabo Verde
- España 4-0 Arabia Saudita.
- Uruguay 0-1 España.
Ambas selecciones esperan ahora el desarrollo de las llaves de los 16vos de final, primera ronda de eliminación directa en el Mundial 2026.
El Tricolor se enfrentará a Ecuador el martes 30 de junio de 2026 a las 19:00 h tiempo del centro de México, teniendo como escenario el Estadio Ciudad de México. España se medirá ante Austria el jueves 2 de julio de 2026 a las 13:00 h en el Estadio de Los Ángeles.
Con información de López-Dóriga Digital