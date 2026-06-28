Irán se despide del Mundial 2026 con mensaje de agradecimiento a México

Tras quedar eliminada en la Fase de Grupos del Mundial 2026, la Selección de Irán agradeció a México su hospitalidad durante la justa.

El mensaje, difundido a través de su cuenta de Instagram, cerró su participación en el certamen con la siguiente frase:

“La amistad no necesita traducción”, se apuntó en la imagen.

El campamento base de Irán en México durante el Mundial 2026 obedeció al conflicto bélico que mantiene el país con Estados Unidos

Originalmente, Irán tenían planificado establecer su campamento en Tucson, Arizona. Sin embargo, pocas semanas antes de iniciar el Mundial, la Federación Iraní reportó severas complicaciones y retrasos por parte del gobierno estadounidense para emitir las visas de entrada a la delegación.

Ante la incertidumbre FIFA aprobó el cambio de sede a la ciudad de Tijuana, en Baja California, lugar en donde fueron bien recibidos.

Aunque el combinado iraní estaba ubicado en el Grupo G y disputaba todos sus partidos en territorio estadounidense, dos en Los Ángeles y uno en Seattle, el equipo mantuvo una rutina estricta:

Concentraban, dormían y entrenaban en Tijuana.

Volaban o se trasladaban a Estados Unidos estrictamente un día antes de cada partido.

Tras el silbatazo final en cada uno de sus juegos, regresaban de inmediato a su campamento en territorio mexicano para evitar prolongar su estancia en Estados Unidos.

Irán culminó su participación en la justa mundialista de Norteamérica con un total de tres puntos en el Grupo G, producto de tres empates.

Con información de López-Dóriga Digital