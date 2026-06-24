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Grupo B Mundial 2026: Suiza es líder, Canadá califica en segundo y Bosnia a esperar

By Agencias
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VANCOUVER (Canada), 24/06/2026.- Johan Manzambi of Switzerland celebrates scoring the 2-0 during the FIFA World Cup 2026 group stage match Switzerland against Canada, in Vancouver, Canada, 24 June 2026. (Suiza) EFE/EPA/BOB FRID
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jueves, junio 25, 2026

El Grupo B del Mundial se definió este miércoles 24 de junio con los duelos Suiza vs Canadá, además de Bosnia y Herzegovina vs Qatar

Este miércoles 24 de junio culminaron las acciones en el Grupo B del Mundial 2026 con los duelos Suiza vs Canadá y Bosnia y Herzevogina y Qatar, en una jornada simultánea de alta tensión.

Suiza derrotó a Canadá por marcador de 2-1 en Vancouver, mientras que Bosnia y Herzegovina venció por 3-1 a Qatar en Seattle.

Minuto a minuto:

Min. 28: ¡GOOOOOOL DE BOSNIA! Kerim Alajbegovic hace el primero en un golazo para abrir el marcador en Seattle para el 1-0 ante Qatar. Los bosnios mantienen su esperanza de clasificar a 16vos.

Min. 33: ¡GOOOOOOL DE BOSNIA! Sultan Albrake hace al 33′ un autogol para el segundo del conjunto europeo. Bosnia y Herzegovina 2-0 Qatar.

Min. 42 ¡GOOOOOOL DE QATAR! Hassan Alhaydos concreta de pierna derecha el primero para el conjunto catarí en Seattle. Bosnia y Herzegovina 2-1 Qatar.

Final del primer tiempo en el Estadio BC Place de Vancouver: Suiza 0-0 Canadá.

Final del primer tiempo en Seattle: Bosnia y Herzegovina 2-1 Qatar.

Min. 47: ¡GOOOOOOL DE SUIZA! Rubén Vargas se encuentra una pelota en el área canadiense para definir de pierna derecha ante la salida del portero Maxime Crepeau. Suiza 1-0 Canadá.

Min. 60: ¡GOOOOOOL DE SUIZA! Johan Manzambi aprovecha un contragolpe para hacer el segundo para la escuadra europea. Suiza 2-0 Canadá.

Min. 75: ¡GOOOOOOL DE CANADÁ! Promise David hace un golazo al rematar a contrapié con el botín derecho para hacer el primero para los canadienses. Suiza 2-1 Canadá.

Min.80: ¡GOOOOOOL DE BOSNIA! Ermin Mahmic hace el tercer tanto para el conjunto europeo para asegurar la tercera posición en el Grupo B. Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar.

¿Cómo queda el Grupo B del Mundial 2026?

  • Suiza se queda con el liderato: Al derrotar a los canadienses en el BC Place de Vancouver, el representativo helvético escaló a la primera posición con un total de siete puntos, cn paso invicto y avanzando como cabeza de serie a los 16vos de final.
  • Canadá avanza en el segundo puesto: A pesar del tropiezo en casa, la Hoja de Maple se mantiene en la segunda plaza con 4 unidades. Su diferencia de goles favorable (+4) construida principalmente en la goleada previa ante Qatar les dio la tranquilidad para sostener el boleto directo por delante de Bosnia.
  • Bosnia y Herzegovina mantiene vivas sus esperanzas: El seleccionado europeo cumplió con su tarea en el Seattle Stadium al vencer con autoridad 3-1 a Qatar. Con 4 puntos y una diferencia de goles de -1, finaliza en el tercer sitio y deberá esperarresultados para conocer si entra como mejor tercer lugar
  • Qatar está eliminado de la justa mundialista con un punto.

Con información de López-Dóriga Digital

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