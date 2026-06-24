Grupo B Mundial 2026: Suiza es líder, Canadá califica en segundo y Bosnia a esperar

Este miércoles 24 de junio culminaron las acciones en el Grupo B del Mundial 2026 con los duelos Suiza vs Canadá y Bosnia y Herzevogina y Qatar, en una jornada simultánea de alta tensión.

Suiza derrotó a Canadá por marcador de 2-1 en Vancouver, mientras que Bosnia y Herzegovina venció por 3-1 a Qatar en Seattle.

Minuto a minuto:

Min. 28: ¡GOOOOOOL DE BOSNIA! Kerim Alajbegovic hace el primero en un golazo para abrir el marcador en Seattle para el 1-0 ante Qatar. Los bosnios mantienen su esperanza de clasificar a 16vos.

¡QUÉ GOLAZOOO ALAJBEGOVIĆ! 😮‍💨 Derechazo y ya lo gana Bosnia 🇧🇦🔥 Este Mundial va de 2 en 2: doblete de Messi, de Cristiano, de Haaland, de Mbappe, y ahora de ViX Disfruta de 2 partidos al mismo tiempo con la Multiview y tu Pase Mundial #ConViXVeoDoble #ElMundialENuestro pic.twitter.com/T4ZgEyXZNv — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 24, 2026

Min. 33: ¡GOOOOOOL DE BOSNIA! Sultan Albrake hace al 33′ un autogol para el segundo del conjunto europeo. Bosnia y Herzegovina 2-0 Qatar.

¡CAYÓ EL SEGUNDO DE BOSNIA! Qué error y autogol de Catar 🫣 Este Mundial va de 2 en 2: doblete de Messi, de Cristiano, de Haaland, de Mbappe, y ahora de ViX Disfruta de 2 partidos al mismo tiempo con la Multiview y tu Pase Mundial #ConViXVeoDoble #ElMundialENuestro pic.twitter.com/S3wb9ensXd — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 24, 2026

Min. 42 ¡GOOOOOOL DE QATAR! Hassan Alhaydos concreta de pierna derecha el primero para el conjunto catarí en Seattle. Bosnia y Herzegovina 2-1 Qatar.

¡RESPONDE CATAR! GOOOLLL DE AL-HAYDOS 🇶🇦🔥 Este Mundial va de 2 en 2: doblete de Messi, de Cristiano, de Haaland, de Mbappe, y ahora de ViX Disfruta de 2 partidos al mismo tiempo con la Multiview y tu Pase Mundial #ConViXVeoDoble #ElMundialENuestro pic.twitter.com/bFKq2ev8WX — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 24, 2026

Final del primer tiempo en el Estadio BC Place de Vancouver: Suiza 0-0 Canadá.

Final del primer tiempo en Seattle: Bosnia y Herzegovina 2-1 Qatar.

Min. 47: ¡GOOOOOOL DE SUIZA! Rubén Vargas se encuentra una pelota en el área canadiense para definir de pierna derecha ante la salida del portero Maxime Crepeau. Suiza 1-0 Canadá.

GOOOOL DE SUIZA ¡EN EL ARRANQUE DEL 2T! ⚽ Este Mundial va de 2 en 2: doblete de Messi, de Cristiano, de Haaland, de Mbappe, y ahora de ViX Disfruta de 2 partidos al mismo tiempo con la Multiview y tu Pase Mundial #ConViXVeoDoble #ElMundialENuestro pic.twitter.com/GRrxDBxs80 — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 24, 2026

Min. 60: ¡GOOOOOOL DE SUIZA! Johan Manzambi aprovecha un contragolpe para hacer el segundo para la escuadra europea. Suiza 2-0 Canadá.

¡DOS A CERO! SUIZA LE ESTÁ GANANDO A LOS LOCALES Este Mundial va de 2 en 2: doblete de Messi, de Cristiano, de Haaland, de Mbappe, y ahora de ViX Disfruta de 2 partidos al mismo tiempo con la Multiview y tu Pase Mundial #ConViXVeoDoble #ElMundialENuestro pic.twitter.com/K1ohg8TYNo — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 24, 2026

Min. 75: ¡GOOOOOOL DE CANADÁ! Promise David hace un golazo al rematar a contrapié con el botín derecho para hacer el primero para los canadienses. Suiza 2-1 Canadá.

¡GOOL DE CANADÁ! ¡HUELE A REMONTADA! Este Mundial va de 2 en 2: doblete de Messi, de Cristiano, de Haaland, de Mbappe, y ahora de ViX Disfruta de 2 partidos al mismo tiempo con la Multiview y tu Pase Mundial#ConViXVeoDoble #ElMundialENuestro pic.twitter.com/8woj0whzFI — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 24, 2026

Min.80: ¡GOOOOOOL DE BOSNIA! Ermin Mahmic hace el tercer tanto para el conjunto europeo para asegurar la tercera posición en el Grupo B. Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar.

🇧🇦 ¡GOOOLLL DE BOSNIA! Mahmić sentencia a Catar con el tercero 🔥 Este Mundial va de 2 en 2: doblete de Messi, de Cristiano, de Haaland, de Mbappe, y ahora de ViX Disfruta de 2 partidos al mismo tiempo con la Multiview y tu Pase Mundial #ConViXVeoDoble #ElMundialENuestro pic.twitter.com/MCs3XZSCLt — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 24, 2026

¿Cómo queda el Grupo B del Mundial 2026?

Suiza se queda con el liderato: Al derrotar a los canadienses en el BC Place de Vancouver, el representativo helvético escaló a la primera posición con un total de siete puntos, cn paso invicto y avanzando como cabeza de serie a los 16vos de final.

Al derrotar a los canadienses en el BC Place de Vancouver, el representativo helvético escaló a la primera posición con un total de siete puntos, cn paso invicto y avanzando como cabeza de serie a los 16vos de final. Canadá avanza en el segundo puesto: A pesar del tropiezo en casa, la Hoja de Maple se mantiene en la segunda plaza con 4 unidades. Su diferencia de goles favorable (+4) construida principalmente en la goleada previa ante Qatar les dio la tranquilidad para sostener el boleto directo por delante de Bosnia.

A pesar del tropiezo en casa, la Hoja de Maple se mantiene en la segunda plaza con 4 unidades. Su diferencia de goles favorable (+4) construida principalmente en la goleada previa ante Qatar les dio la tranquilidad para sostener el boleto directo por delante de Bosnia. Bosnia y Herzegovina mantiene vivas sus esperanzas: El seleccionado europeo cumplió con su tarea en el Seattle Stadium al vencer con autoridad 3-1 a Qatar. Con 4 puntos y una diferencia de goles de -1, finaliza en el tercer sitio y deberá esperarresultados para conocer si entra como mejor tercer lugar

El seleccionado europeo cumplió con su tarea en el Seattle Stadium al vencer con autoridad 3-1 a Qatar. Con 4 puntos y una diferencia de goles de -1, finaliza en el tercer sitio y deberá esperarresultados para conocer si entra como mejor tercer lugar Qatar está eliminado de la justa mundialista con un punto.

Con información de López-Dóriga Digital