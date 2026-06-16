Así fue el debut de los árbitros mexicanos César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra en el Mundial 2026

Los mexicanos César Ramos, árbitro central, y los asistentes Alberto Morín y Marco Bisguerra tuvieron una buena actuación en su presentación en el Mundial 2026.

Ramos Palazuelos, Morín Méndez y Bisguerra Mendiola estuvieron presentes en el duelo entre Irán y Nueva Zelanda, correspondiente al Grupo G y celebrado en el Estadio Los Ángeles, el cual se caracterizó por ser de alta intensidad y muy físico.

Una de las jugadas más difíciles que resolvió la tripleta de árbitros mexicanos fue en el primer tiempo, cuando Shahriyar Moghanloo cayó en el área de Nueva Zelanda por un supuesto contacto de Fin Surman.

Al 40+5, el asistente Alberto Morín anuló un gol de Ali Nemati, el cual se encontraba en claro fuera de lugar.

🚨 NO PUEDE SEEEEER 🤯🤯🤯 ¡Gol anulado para 🇮🇷 Los Principes de Persia! CASI👌🏻 le dan la vuelta al marcador antes del silbatazo de medio tiempo ‼️ 📹: @joveenyu #ElMundialEsNuestro y #TodoElMundialPorVIX lo celebramos en @VIX 😎⚽️ https://t.co/HEFDB7yIYB pic.twitter.com/uDLMhcAoto — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 16, 2026

Su buena actuación les permitirá a los silbantes mexicanos seguir adelante en la justa mundialista de Norteamérica.

Esta es la tercera Copa del Mundo de César Ramos, consolidándose como uno de los silbantes con mayor jerarquía y experiencia dentro de la Concacaf y la Liga MX.

El nacido en Culiacán, Sinaloa, considerado uno de los mejores silbantes de la Concacaf, participó en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022, donde realizó buenas actuaciones.

Con información de Roger A. García Martínez, López-Dóriga Digital