Anuncia AMLO que se vacunará contra Covid con la dosis de AstraZeneca, para que ciudadanos tengan confianza

-Informaron que SLP es uno de los estados que concentran búsqueda de personas en fosas clandestinas

Durante la mañanera de este jueves, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador informó que le corresponde aplicarse la vacuna contra covid-19 de AstraZeneca por lo que aseguró que los riesgos son mínimos para el beneficio que causa.

“Nada más que no sé si vaya yo a un centro de vacunación o aquí, siempre y cuando ayude para que la gente tenga confianza, no está de más decir que hace falta la vacunación, que nos protege, que no hay que tener temor”.

Aprovechó para agradecer al gobierno de Cuba, ya que enviaron médicos especialistas a México para apoyar ante la pandemia de covid.

“Nos enviaron más de 300 médicos especialistas y nos ayudó mucho, y quiero aprovechar para agradecerles porque ya están retirándose, regresando y es momento de agradecerles por este gesto solidario”.

En otro tema, presentó el plan del gobierno en la búsqueda de personas desaparecidas, el que reconoció que lamentablemente no se logrado reducir cómo esperaban la incidencia en delitos como el homicidio, feminicidio y extorsión, pese a que el resto sí va considerablemente a la baja.

“Hay delitos donde apenas y se han contenido, es el caso del homicidio, claro sigue incrementando año con año, llegamos y se ha mantenido, se ha estabilizado, incluso hay una disminución mínima, aceptada y demostrada por el INEGI”.

Respecto al tema de desaparecidos, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, indicó que el número de fosas clandestinas localizadas va a la baja. Además de que son 10 estados los que concentran casi 80% de los reportes de personas desaparecidas.

“En 2020, se registró unadisminución en el número de fosas localizadas de 33% y de cerca de 18% en los cuerpos recuperados en estas fosas, respecto a 2019, esta tendencia se mantiene durante el primer trimestre del presente año”.

Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, explicó que de febrero de 2019 a la fecha se han realizado mil 413 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas.

“Acciones de búsqueda, realizado mil 413 jornadas, solo en 2021, van 233 en 228 municipios en Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila y San Luis Potosí. En Iguala es el municipio con más jornadas”.

López Obrador pidió al titular del IPN dar un informe sobre presuntas irregularidades en la institución.

El presidente destacó que Estados Unidos tiene una actitud de mucho respeto hacia el pueblo de México y los migrantes, lo anterior tras una llamada con la vicepresidenta estadunidense, Kamala Harris, con quien también acordó una comunicación periódica.

“Hay una actitud de mucho respeto al pueblo de México y a los migrantes. Se busca que sea una migración ordenada, segur; la preocupación nuestra es que debemos de proteger a migrantes al sur del país porque hay más riesgo de violencia en el norte del país”.

Por otro lado, señaló que propondrá a la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, como embajadora de México en Francia.

“Es una de las especialistas de más prestigio en el país y en el mundo sobre el tema del agua, es muy buena; ella tiene un asunto familiar y tiene que dejar la Conagua, tiene que dejar el país; va a ser propuesta para que el Senado decida como embajadora en Francia. (…) Y su lugar lo va a ocupar Germán Martínez Santoyo, muy bueno, fue el director del Sistema de Agua cuando fuimos jefes de Gobierno en la Ciudad de México”.

