Vamos a ganar el debate, Octavio Pedroza

*Panistas de Salinas de Hidalgo y Mexquitic de Carmona se suman, porque será el candidato y próximo gobernador del Estado.

*La 4T no gobernará en San Luis Potosí.

El precandidato del PAN a la gubernatura, Octavio Pedroza Gaitán aseguró que ganará el debate político que es organizado por la Comisión Organizadora Electoral, porque presentará las propuestas que la ciudadanía potosina demanda, principalmente enfocado a reconstruir el tejido social, para que todo lo demás se dé por añadidura.

“De mi parte me he conducido con respeto hacia cada uno de mis compañeros precandidatos, y así me mantendré este jueves en el debate, en donde no caigamos en el juego de lasdescalificaciones, ni denostaciones y agravios, porque la ciudadanía así lo exige y demanda que presentemos propuestas de soluciones en salud, educación, seguridad, empleo, desarrollo social y crecimiento económico equilibrado”, afirmó.

En esta recta final de la precampaña, Pedroza Gaitán estuvo en Salinas de Hidalgo, en donde recibió el apoyo total de los militantes panistas que lo consideran como su próximo candidato y gobernador del Estado, además reiteró que la coalición “Sí por San Luis Potosí” conformada por el PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, porque al salir fortalecidos de este proceso interno, permitirá competir para cerrar el camino al principal adversario y mal de México que es la denominada Cuarta Transformación y Morena.

“San Luis Potosí necesita que acabemos con el mal gobierno que nos ha dejado Morena, ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido el seguro popular, el acceso a la salud y las medicinas para nosotros o nuestros hijos? Es necesario que demos una señal desde San Luis Potosí para cambiar esto”, manifestó Pedroza Gaitán.

El precandidato panista tuvo la oportunidad de dialogar con el presidente municipal de Salinas de Hidalgo, Antonio Venancio Pérez Galván, quien le expresó su apoyo para que sea el candidato que encabece la coalición “Sí por San Luis Potosí”.

Finalmente, en Mexquitic de Carmona, la militancia panista también se reunió con el precandidato y le expresaron su apoyo para ganar esta contienda interna, porque saben bien que representa el triunfo para la elección constitucional y recuperar la gubernatura.

