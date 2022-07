Si tuviste covid-19, puedes re infectarte, no bajes la guardia

Debe tener presente que el Covid-19 al igual que los demás virus, cambia de manera constante, generando la aparición de nuevas variantes.

Las vacunas contra el virus son efectivas para proteger contra enfermar de gravedad, pero no evitan que se contagie, debe seguirse cuidando.

No minimizar síntomas y acudir a realizarse una prueba, ayuda a cortar contagios.

Aunque el aumento de casos ya no va acompañado de incremento en muertes, no se debe bajar la guardia, ya que siempre hay riesgo de contraer la enfermedad y terminar necesitando atención hospitalaria si se minimizan síntomas y no se busca atención médica oportunamente.

Recuerde que contar con esquemas de vacunación anticovid o haberse enfermado, no significa inmunidad al cien por ciento y es necesario que siga usando cubrebocas, lavando sus manos, ventilar espacios, estornudar cubriéndose con el antebrazo la boca (estornudo de etiqueta) y evitar lugares con aglomeraciones, ya que de no hacerlo puede re infectarse.

Los Servicios de Salud hacen un llamado a la población para que acuda a la aplicación de prueba para detección del virus si presentan síntomas de enfermedad respiratoria e incluso diarrea; si sus niñas o niños tienen sintomatología por mínima que sea no puede llevarles a la guardería o campamentos, que si usted presenta algún malestar no debe acudir a su trabajo considerando que es gripa y evite automedicarse, y sobre todo entienda que de dar positivo deberá quedarse en casa, en aislamiento por 7 días a partir de sus síntomas.

El Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud, en el Informe Diario de Casos Covid-19, informan que fueron confirmados Mil 024 nuevos contagios, sumando en el Estado 196 mil 514 casos totales de este padecimiento.

679 de los nuevos contagios se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria I; 43, en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala; 14, en la Jurisdicción Sanitaria III de Villa de Pozos; nueve, en la Jurisdicción Sanitaria IV de Rioverde; 136, en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles; 65, en la Jurisdicción Sanitaria VI de Tamazunchale: 65; en la Jurisdicción Sanitaria VII de Tancanhuitz; en personas residentes de otra entidad se registran 18 nuevos casos.

La cifra de muertes permanece en 7 mil 567 al no registrarse nuevas defunciones; en los estudios de nuevos casos, 579 son mujeres y 445 hombres en un rango de edad de 6 meses a 99 años de edad, 42 personas se encuentran hospitalizadas, pero ninguna requiere de respiración asistida.

