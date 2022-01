Por presunta posesión de automotores con reporte de robo, policías estatales detienen a tres hombres

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.- Como resultado de los operativos realizados para la localización de unidades con reporte de robo, en diferentes labores, Policías Estatales detuvieron a tres hombres por presunta posesión de automotores robados.

Uno de los hechos fue en las calles de Azucena y No Me Olvides, en la colonia Dalias, donde elementos Estatales detuvieron a Jaime S., de 28 años de edad, luego de asegurarle una camioneta Chevrolet, tipo pick up, modelo 2006, color blanca, la cual fue robada en días recientes.

Continuando con los operativos de seguridad, sobre calle Discípulos, en la colonia Nueva Progreso, los elementos Estatales divisaron un Volkswagen, tipo Pointer, modelo 1998, color rojo, el cual coincidía con las características de un automóvil reportado como robado recientemente, por tal motivo se entrevistaron con quien se identificó como Alejandro G., de 20 años de edad, quien no pudo acreditar la propiedad del vehículo, por ello fue detenido.

Por último, en las calles Isabel Valdez y Eulalio Gutiérrez, en la colonia División del Norte, fue detenido Marco G., de 33 años de edad, por la presunta posesión de un Volkswagen, tipo Polo, modelo 2004, color azul, reportado como robado con violencia el 09 de Enero del 2022.

Los detenidos y las unidades aseguradas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

