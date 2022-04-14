CAPTURAN AL ESPOSO Y PROBABLE RESPONSABLE DEL HOMICIDIO DE NAYELI ALFARO

En operativo realizado por la FGE en el barrio de San Sebastián fue asegurado el presunto asesino y pareja de Nayeli.
LABORES DE INTELIGENCIA POR PARTE DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN Y EL BUEN TRABAJO DESEMPEÑADO POR SU COMISARIO EL LICENCIADO ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA SE LOGRÓ EL ASEGURAMIENTO DE URIEL N ESPOSO DE NAYELI QUIEN ES PRESUNTO RESPONSABLE DE LA DESAPARICIÓN Y MUERTE DE LA JOVEN. SE ASEGURÓ EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN DONDE SE LE INFORMÓ DEL MANDATO JUDICIAL EN SU CONTRA.
En un momento toda la información