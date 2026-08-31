MÁS DE MEDIO MILLÓN DE ESTUDIANTES REGRESAN A LAS AULAS EN SAN LUIS POTOSÍ

El ciclo escolar 2026-2027 inició formalmente en las cuatro regiones, con más de 33 mil docentes de educación básica y más de 96 mil estudiantes del SEER de vuelta en las escuelas.

Más de medio millón de estudiantes y más de 33 mil docentes de educación básica iniciaron el ciclo escolar 2026-2027 en las cuatro regiones. El acto oficial se realizó en el Auditorio Miguel Barragán.

La ceremonia fue presidida por la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra, el director general del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), Martín Rodríguez Ramírez, así como autoridades y representantes de la comunidad escolar, además de la presencia de la senadora Ruth González Silva. En el evento participaron más de mil 600 estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria del SEER.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha colocado a la educación entre sus prioridades, consolidando una enseñanza de calidad, accesible y con mayores oportunidades. La secretaría López Sierra, destacó que el nuevo ciclo representa una oportunidad para el trabajo conjunto en favor del desarrollo integral de las y los estudiantes, mientras que la senadora señaló la importancia de mantener acciones en infraestructura y en los procesos de enseñanza y aprendizaje, con espacios dignos y adecuados para su formación.

Por su parte, Rodríguez Ramírez destacó la entrega de paquetes escolares completos y la remodelación de centros educativos como parte de las acciones de mejora. En el caso del SEER, más de 96 mil estudiantes y nueve mil docentes regresaron a las aulas para este nuevo periodo, con una educación sin límites.