GOBIERNO ESTATAL FORTALECE ESCUELAS SEGURAS Y EL ACCESO A LA LECTURA

* Puso en marcha el programa La Seguridad en Mi Escuela y reforzó la Red Estatal de Bibliotecas Públicas con materiales bibliográficos para fortalecer el bienestar y la formación.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de impulsar espacios seguros y mayores oportunidades de aprendizaje para niñas, niños y jóvenes, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) puso en marcha el programa La Seguridad en Mi Escuela en la primaria Julián de los Reyes y avanzó en el fortalecimiento de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas con la entrega de materiales bibliográficos en distintos municipios.

El programa escolar, desarrollado en coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), la Unidad para la Igualdad Sustantiva y áreas de prevención y derechos humanos, promueve entornos seguros, inclusivos y libres de violencia mediante talleres, actividades formativas y acciones orientadas al bienestar emocional. Además, el trabajo sin límites se refuerza con la distribución de herramientas de aprendizaje a bibliotecas de Villa de Zaragoza, Villa de Pozos, Cerro de San Pedro y la capital, para ampliar el acceso a la lectura y fortalecer la formación cultural.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de brindar mejores condiciones para el desarrollo integral de la comunidad educativa, al impulsar tanto la prevención de riesgos como el acceso al conocimiento. Este esfuerzo demuestra el cambio que se vive y se siente al generar espacios escolares más seguros y fortalecer alternativas que impulsan el aprendizaje y la convivencia en beneficio de las familias potosinas.