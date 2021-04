SUTSGE demanda a gobierno estatal que cumpla y pague adeudos atrasados

La lideresa del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Bernardina Lara Argüelles, dio a conocer a través de un comunicado de prensa, que derivado al nulo respeto a los derechos de los trabajadores por parte del Gobierno Estatal, los agremiados al SUTSGE, se instalaron en manifestación la tarde de ayer 30 de marzo, en las oficinas de la oficialía mayor.

Lara Argüelles expresó que son muchas las razones de sus reclamos: “estamos por el pago de 350 millones de pesos descontados a los trabajadores por concepto de descuentos de préstamos y cuotas que no han sido entregados a la dirección de pensiones, por laudos de actuarios y proyectistas de diferentes dependencias que debieron ser pagados desde el mes de octubre y que a estas fechas no han sido pagados, por la reinstalación de algunos trabajadores de diferentes dependencias a quienes sin motivo, los jefes, sin justificación alguna han cesado, y otras que venimos arrastrando desde el año 2018 y que a esta fecha no se han cumplido, y por la desatención de que hemos sido objeto ya que Oficiales Mayores van y Oficiales Mayores vienen y a nosotros no se nos resuelve nada; todo el tiempo se pasan diciendo, lo estamos viendo lo estamos analizando, etc., pero nunca aterrizan nada”.

También añadió: “exigimos solución inmediata del Oficial Mayor del Ejecutivo, ¡ya que sin respuesta no nos vamos!”

