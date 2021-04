Sergio Serrano se cuadra, pese asegurar que Mónica Rangel no es su candidata

-Apenas hace algunas semanas destacó que era evidente la intromisión de poderes fácticos en las decisiones de Morena

Sergio Serrano Soriano, dirigente estatal de Morena en San Luis Potosí reculó en su rechazo a la expriista Mónica Rangel, al posar con ella para una publicación en la que la candidata a gubernatura asegura que ya hay unidad.

Cabe destacar que hace apenas unas semanas aseguró que no respaldaban a Mónica Rangel como su candidata.

“Que quede claro que no es una decisión de la gran mayoría de la militancia de Morena en San Luis Potosí, (…) a mi me parece completamente irresponsable de la Comisión Nacional de Elecciones y yo puedo certificar que no conocen San Luis Potosí el que tomen estas decisiones”, declaró el dirigente.

Además, en aquella ocasión señaló que evidente la intromisión de poderes fácticos en las decisiones de Morena, ya qué dijo, hay gente que no tendría porqué decidir en relación de lo que ha construido la militancia en San Luis Potosí y solo meten las manos.

“Nosotros, muchos militantes vamos a defender los valores de la Cuarta Transformación, y llamamos a la militancia de San Luis Potosí que se sigan defendiendo estos valores, (…) no vamos a permitir hasta dónde podamos nosotros que San Luis siga en la corrupción y la impunidad”.

Hasta el momento, Serrano Soriano ha hecho mutis del tema, ya que ha optado por evadir a los medios de comunicación.

