Se renueva el H. Consejo Directivo Universitario de la UASLP

En sesión ordinaria del H. Consejo Directivo Universitario, correspondiente al mes de marzo, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, tomó protesta a las y los nuevos consejeros maestros y alumnos, propietarios y suplentes del Máximo Órgano de Gobierno universitario, para el periodo 2021-2023.

De igual manera, el pleno del Consejo Directivo aprobó el envío de solicitud al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que pueda organizar, de manera conjunta un debate público, entre personas candidatas a participar a la elección de la gubernatura del Estado de San Luis Potosí, con estricto apego a los principios de autonomía y libre discusión de las ideas, así como de la equidad de la contienda.

Sobre este punto, el rector Alejandro Javier Zermeño, indicó que por parte del Estatuto Universitario, no se permite desarrollar dentro de las instalaciones, mítines o reuniones de cualquier partido político, “eso está muy claro, y se debe de seguir respetando; más no quiere decir que la Universidad no tenga injerencia en la vida política, no así en los partidos”.

Destacó que la Universidad se encuentra en un momento preciso para que el Consejo Directivo Universitario pueda aprobar el envío de una solicitud al CEEPAC, para que ellos organicen un debate con todos los candidatos, dentro de las instalaciones universitarias.

“Con nuestros métodos y medios para que este debate se desarrolle de forma, responsable, seria y ética”.

De igual manera, se aprobó el Manual de Organización, presentada por la Secretaría de Finanzas. Mientras que la Comisión Institucional de Construcción, Planeación y Desarrollo de la Infraestructura de la Institución, quedó ratificada por el Consejo Directivo Universitario.

Por su parte, la División de Servicios Escolares presentó solicitudes de expedición de diplomas por Especialidades, así como títulos de Maestrías y Doctorados. De la misma forma la Comisión de Pensiones y Jubilaciones presentó los dictámenes correspondientes.

Finalmente, el rector Alejandro Zermeño entregó reconocimientos a los integrantes del Consejo Directivo Universitario del periodo 2019-2021. Para posteriormente realizar la toma de protesta a los nuevos miembros del Máximo Órgano de Gobierno Universitario para el periodo 2021-2023.

