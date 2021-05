Revista proceso es usada en guerra sucia contra el “Pollo” Gallardo

+ PUBLICAN REFRITOS DE INFORMACIÓN TENDENCIOSA SOBRE EL CANDIDATO DE “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”

+ JAIME NAVA CENSURA A CRÍTICOS, Y OCULTA CORRUPCIÓN DEL NAVISMO EN EL AYUNTAMIENTO

+ HASTA QUE XAVIER NAVA ROMPIÓ CON LOS GALLARDO, NAVA NORIEGA EMPEZÓ A ATACAR AL GALLARDISMO

+ EN “ASTROLABIO” DESPIDE A CRÍTICOS DE SU PRIMO XAVIER NAVA, COMO OSWALDO RIOS

Jaime Nava Noriega, un “sicario” periodístico de Xavier Nava Palacios, engañó a la revista Proceso con una serie de datos que, además de falsos, ya se han dado a conocer en diversos medios, y siempre han sido desmentidos.

Nava Noriega, cercano a dicha familia, primo del alcalde con licencia, nunca ha tenido escrúpulos para publicar información manipulada contra los gallardistas surgidos en Soledad de Graciano Sánchez, SLP.

Pero, además, nunca ha escrito una sola palabra sobre la corrupción, el nepotismo, y la violencia contra las mujeres, los comerciantes, y los indígenas, llevada a cabo en la presidencia de Xavier Nava Palacios.

Su trabajo va más allá, como una especie de director oficiosos del portal Astrolabio oculta sistemáticamente información sobre las anomalías del Ayuntamiento.

Trece millones de pesos que se le “perdieron” al tesorero Óscar Portilla; renta de patrullas a sobreprecio; luminarias con costos inflados; ciclovías mal implementadas, peligrosas, y caras.

Nada de eso ha visto nunca y menos documentado el primo del alcalde al que el semanario Proceso prestó sus páginas, dentro de una guerra sucia que se vive en SLP con quien encabeza las encuestas para la gubernatura.

DIFAMACIONES, MUESTRA DE LA GUERRA DE LODO

Pero ahora, al calor de un proceso electoral donde Ricardo Gallardo Cardona aparece como puntero, esa guerra sucia se recrudece y echan mano de todo, engañando a medios nacionales.

El periodista a sueldo, vinculado a beneficios de diverso tipo otorgados por el alcalde con licencia Xavier Nava Palacios, ahora llega incluso a mentir sobre la represión de que fue objeto Gallardo Cardona en el 2015, asegurando que éste fue a la cárcel por un supuesto desvío de recursos.

Lo anterior es una clara difamación, pues en los documentos legales y oficiales sobre tal proceso penal las acusaciones son otras y de todas ellas salió absuelto Gallardo, 11 meses después, ya cuando habían pasado las elecciones y el político de Soledad dejaba de ser una amenaza para el sistema político priista.

Pero parece que entre más pasa el tiempo, los opositores a Gallardo Cardona más pierden los estribos, más se desesperan, y más recurren sin pudor alguno a la falsedad y a tergiversar la información.

También lo acaba de hacer el candidato del PRIAN, Octavio Pedroza, señalando de manera indirecta a Ricardo Gallardo cuando afirma que hay candidatos que se retratan portando armas de fuego, cuando esa imagen tan difundida corresponde a una práctica de tiro oficial organizada por el mismo Ejército y otras autoridades estatales y municipales.

JAIME NAVA, DENTRO DE LA CAMPAÑA DE XAVIER NAVA

El semanario Proceso, cuya línea editorial ha tenido muchos altibajos en últimos años, ni siquiera se tomó la molestia de comisionar a uno de sus investigadores para llevar a cabo un trabajo de seriedad.

De tal manera, esa publicación se hizo eco de adversarios públicos del candidato Gallardo Cardona, como lo es el empresario Miguel Maya, dueño de Astrolabio Digital y de donde Proceso toma la información, acreditándose al citado Jaime Nava.

Y Nava lo menos que tiene es profesionalismo e imparcialidad, pues le distingue una postura visceral e interesada contra los políticos de Soledad, desde el momento que nunca ha podido separar el verdadero periodismo de sus intereses políticos, económicos, y familiares.

Refritos de refritos, como grasa saturada de productos combo, es lo que saca de nuevo Proceso, engañando a sus lectores de otras partes del país que ignoran lo que ocurre en San Luis Potosí con los grupos políticos y las mafias locales.

Y consisten en supuestos “reportajes” que este individuo viene sacando desde hace varios años, sin que ninguno de ellos haya servido lo más mínimo ni para bajar la popularidad del Pollo Gallardo ni para que sean tomados en cuenta por alguna autoridad, dadas la evidente falta de seriedad de los mismos.

A PARTIR DEL ROMPIMIENTO DE NAVA CON EL GALLARDISMO

Esos artículos de prensa empezaron a aparecer a partir de que Xavier Nava Palacios rompió con la familia Gallardo y el movimiento político encabezado por estos.

El que ahora quisiera presumir de imparcial e independiente se encuentra imposibilitado porque siempre calló como una momia mientras Nava Palacios y él se beneficiaban del citado movimiento soledense.

Pero su involucramiento político con los navistas va más allá, hasta el extremo de convertirse en un censor de los artículos que afecten a su pariente Xavier Nava Palacios.

NAVA NORIEGA, CENSOR DE ARTICULISTAS

Eso ocurrió con el analista Oswaldo Ríos Medrano, a quien Jaime Nava le censuró un artículo que criticaba el trabajo y la campaña de Xavier Nava, y esto llevó incluso a un rompimiento de Ríos Medrano con el dueño de Astrolabio, su compadre, el citado Miguel Maya.

Esa es la “calidad moral” del periodista al que la revista Proceso confío sus páginas.

Proceso da un pobre y desvirtuado producto a sus lectores al no investigar bien a sus colaboradores y al ser usada por plumas que se mueven con intereses políticos y no periodísticos.

Si ese medio tiene interés en publicar refritos de publicaciones no profesionales, al menos debería ser más oportuna, pues todo lo que ahora difunde en sus tres páginas son infundios publicados desde hace varios años, y varias veces, en el citado portal Astrolabio de Miguel Maya.

Aparte de los intereses políticos, económicos, y familiares que lo unen con el neo-navismo corrupto, a Jaime Nava no lo dejan dormir sus obsesiones enfermizas con los Gallardo, como ocurre con otros navistas que fueron cooptados por el priismo y la candidata del PRIAN Mónica Rangel, como es el caso del notario Eduardo Martínez Benavente.

Pero el caso de la censura contra el articulista Ríos Medrano no es el único, se habla también de la salida de otros colaboradores que han abandonado el citado portal Astrolabio a causa de la censura cuando sus escritos cuestionan la corrupción del neonavismo.

Incluso en algunas ocasiones se ha tratado de columnistas afines al viejo navismo, pero que han establecido sus distancias con la forma de gobernar del nieto de Salvador Nava Martínez.

VINCULADO A DEPREDADORES DE LA SIERRA DE SAN MIGUELITO

Además de con Xavier Nava Palacios, Jaime Nava protege en Astrolabio a depredadores de la Sierra de San Miguelito, como el socio del alcalde con licencia, Pablo Zendejas.

Zendejas tiene una relación de noviazgo con la hija del mencionado empresario Miguel Maya, y posee más de 100 hectáreas en San José de Buenavista, y todos ellos conforman también un grupo político y de interés a favor de fraccionar la Sierra de San Miguelito.

