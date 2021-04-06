Reseña torneo nacional de veteranos SLP 2021

EL TORNEO NACIONAL DE VETERANOS ES YA UN TORNEO TRADICIONAL QUE SE LLEVA A CABO EN NUESTRO CLUB DEPORTIVO POTOSINO DURANTE LA SEMANA SANTA, ES UN TORNEO MUY IMPORTANTE PARA NUESTRO CLUB, NUESTRA CIUDAD Y PARA CADA UNO DE LOS JUGADORES PARTICIPANTES.
ESTE AÑO SE CUMPLEN YA 55 AÑOS DE LLEVARSE A CABO GRACIAS A NUESTRO FUNDADOR PEDRO GERARDO ROCHA QEPD, Y CONSERVANDOSE GRACIAS A NUESTRO ACTUAL DIRECTOR DEL TORNEO EL SR. FERNANDO MARTÍNEZ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TENIS Y DIRECTOR DEL TORNEO Y BAJO LA COORDINACIÓN DE LA SEÑORITA NORMA MÉNDEZ.
EL TORNEO SE CELEBRÓ DEL MIÉRCOLES 31 MARZO AL DOMINGO 04 ABRIL 2021 CON PARTICIPANTES EN LAS CATEGORÍAS DE 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 Y MAYORES EN LAS MODALIDADES DE SINGLES Y DE DOBLES.
ESTE AÑO ROMPIENDO RÉCORD CON 82 INSCRITOS DE DIFERENTES PARTES DE LA REPÚBLICA COMO AGUASCALIENTES, CDMX, MONCLOVA, QUERÉTARO, CELAYA, MICHOACÁN, TAMAULIPAS, MEXICALI, RIOVERDE, PUEBLA, LEÓN Y SAN LUÍS POTOSÍ.
EL SISTEMA DE COMPETENCIA DE SINGLES SE JUGÓ CON ELIMINACIÓN SENCILLA, JUGANDO A DOS DE TRES SETS CON MUERTE SÚBITA Y EN DOBLES UN SET A OCHO JUEGOS.
ÉSTE AÑO SE TUVO UNA GRAN RESPUESTA EN LA PARTICIPACIÓN, TENIÉNDOSE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES EN LA CENA DE BIENVENIDA PARA JUGADORES, EN LA SEMANA DEL TORNEO Y EN LA COMIDA DE PREMIACIÓN.
ADEMÁS CONTAMOS CON LA PRESENCIA DE PERSONALIDADES COMO EL ACTOR DAVID ZEPEDA (PARTICIPANDO COMO JUGADOR EN LA CATEGORÍA DE 45 AÑOS, EL JUGADOR DE TENIS ADAPTADO DE PIE FRANCISCO CARDOSO ORIGINARIO DE ZAMORA MICHOACÁN, LA PERIODISTA Y CONDUCTORA SHANIK BERMAN ACOMPAÑANDO A SU ESPOSO EL JUGADOR JORGE BERMAN CAMPEÓN EN TODAS LAS CATEGORÍAS Y QUIÉN INCLUSO ESTUVO EN EL EQUIPO COPA DAVIS EN ÉPOCAS DE IVES LEMETERE.
EL DÍA DOMINGO 04 ABRIL SE JUGARON LAS FINALES EN LAS NUEVE CANCHAS DE ARCILLA Y POSTERIOR DÁNDOSE CITA A TODOS LOS PARTICIPANTES PARA LA COMIDA DE PREMIACIÓN EN EL JARDÍN DE LAS CARRETAS DEL CDP PREMIANDO EN EL PRESÍDIUM EL DIRECTOR DEL TORNEO Y PRESIDENTE DE COMISIÓN FERNANDO MARTÍNEZ RUIZ, EL ING. ALFONSO COSSIO, ARIEL RUIZ Y LA SEÑORITA NORMA MÉNDEZ.