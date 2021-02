Presagios hechos realidad

Desde hace mucho tiempo, no sé cuánto, meses quizá; desde este modesto espacio que nunca ni por asomo ha buscado ser presuncioso, anticipamos varios de los escenarios que hoy registra la actividad político-partidista en nuestro estado. Presagios de lo que hoy sucede y movimientos que se han dado en el tablero fueron consignados puntualmente; – otros, simplemente fueron hechos circunstanciales, inéditos y fuera de toda racionalidad.

En el llamado círculo rojo; los análisis, los argumentos, las aproximaciones y las reflexiones plasmadas, – fueron en su tiempo leídas, seguramente con dudas y reservas, – otros, las llegaron a desechar, a compartir o a tomar en serio. Algunos de esos augurios que en su momento se registraron tienen contra la pared y de cabeza a un buen sector de la clase política, que, – o no le dio la lectura adecuada, o no lo quiso entender. El acertijo no era complicado.

Con toda oportunidad, se dijo que el proyecto político de palacio de gobierno maquinaba un doble y triple juego. Actores internos y externos, – con el gobernador a la cabeza, impulsaron la posibilidad real de construir una alianza partidista que originalmente permitiera en la coyuntura propicia empujar la candidatura del alcalde Xavier Nava Palacios, solo que se les cayo.

La otra indicación fue, que paralelamente se explorara la idea de alentar a una figura realmente panista como fue el caso de Octavio Pedroza Gaitán que resultó vencedor en la elección interna del PAN el 10 de enero. En el mejor de los escenarios, – se llegó a plantear que, cualquiera de los dos, garantizaría continuidad a los proyectos y la necesaria tranquilidad al gobierno saliente.

La persistente presencia en medios de la doctora Mónica Liliana Rangel, – igual fue siempre una estrategia que permitiera, previo acuerdo cupular su registro por MORENA. En sí, la jugada les había resultado como la calcularon desde dentro y fuera de palacio. Con la definición por Pedroza Gaitán al frente de la alianza PAN-PRI y con la incorporación de Mónica Rangel, las fichas parecían haberse acomodado para arrinconar al candidato del PVEM.

Lo que no contaron, o no midieron, es que los excesos y decisiones cupulares extralimitadas tanto en el PAN como en MORENA, terminarían reventando las intenciones de llegar felizmente a un proceso electoral sin sobresaltos y sin contratiempos. Ello quizá explique ahora el interés de los grupos dominantes en su intención de reelegir a Xavier Nava por MORENA en la alcaldía capitalina. Hace unas semanas, eso parecía impensable.

La desbandada que propició Sonia Mendoza Díaz en el PAN y la inconformidad que generó entre los cuadros de la pureza morenista la imposición de la ex Secretaria de Salud, les descompuso el escenario. En el seno de la alianza PAN-PRI-PRD-PCP, incluido MORENA no midieron o no quisieron ver – por ejemplo, – que distinguidos cuadros priistas, panistas y morenistas con decenas o cientos de seguidores decidirían jugar su futuro político con otros partidos, en este caso con la alianza PVEM y el PT, concretamente.

En su inmensa mayoría, los partidos políticos, los sempiternos intelectuales de siempre, los tigres de las redes sociales, la radio, la televisión y el papel; subestimaron, – incluso desestimaron o descalificaron la posibilidad de que el Partido Verde Ecologista de México PVEM, lograra alcanzar en corto tiempo a madurar como opción política atractiva y generar una estructura electoral capaz de enfrentar y ganar la elección del 6 de junio.

Infinidad de veces, se les dijo que “entre más madrearan a Gallardo, más crecería”, y así ocurrió. Nunca lo quisieron ver, por el contrario, se ensañaron más. Hoy el nivel de posicionamiento de Ricardo Gallardo Cardona y la probabilidad de lograr la gubernatura del estado es, sin duda alguna, una realidad que se inscribe en un fenómeno político, les guste o no. Ese discurso de agresión, de odio y ofensa a la familia Gallardo, solo los ha fortalecido más.

En su tiempo, – también se dijo, – hubo quienes le restaron importancia a esa hábil jugada que hizo Gallardo Cardona cuando le facilitó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sacar adelante en el Congreso de la Unión todas las iniciativas presidenciales y reformas estructurales que le dieron rumbo y certeza al país.

Y no solo eso, el diputado federal se convirtió o es considerado en México como el hijo adoptivo de la Cuarta Transformación, al grado que liderazgos importantes del PAN, PRI y MORENA, finalmente así lo reconocieron cuando decidieron sumarse al proyecto Gallardista y con ellos la consecuente migración de cientos de militantes que se está dando al PVEM.

Todos esos críticos de escritorio, no entendieron que López Obrador sigue abrazando el principio de que “favor con favor se paga” y que, para el CEN de MORENA, Gallardo Cardona, representa verdaderamente los principios y postulados de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí, pues aun cuando Mónica Rangel sea la propuesta oficial de MORENA, es al final del día una candidata sin partido, sin bases y sin estructuras.

A menos que sea el priismo el que conduzca, financie y refuerce el proyecto local de MORENA, esa candidatura no tiene rumbo ni futuro si desde el centro le cierran la llave, le retiren el respaldo y le generen “un gran vacío político” durante los siguientes tres meses que tiene para hacer campaña.

Cuando esto suceda, – y esto también se escribió en su oportunidad, – las condiciones políticas del trasvase de otros partidos hacia el Verde, así como las declinaciones de otros candidatos para sumarse al proyecto Verde serán inevitables. No olvidemos a que los nuevos partidos políticos fueron registrados en el INE por obra, gracia y virtud de la 4T.

Hoy por hoy, las cosas se acomodan en su exacta dimensión. A José Ricardo Gallardo Cardona, a quienes algunos lo focalizan como un “personaje seductor”, las circunstancias se le están acoplando de manera natural. Y no es que sea fortuito, suertudo o producto de la casualidad, pues también se dijo desde hace mucho tiempo que, mientras otros daban un paso, Gallardo, con oficio y habilidad política siempre estuvo dos saltos adelante de sus adversarios.

Hasta pronto.

