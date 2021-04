Política prostituida

La política no solo es la manera de ejercer el poder sino la posibilidad de mediar las diferencias entre las partes. Es toda una profesión vinculada con el arte de lo posible y hasta de lo imposible. A la actividad política no se entra, lo meten, y tampoco se sale, lo sacan. Tener oficio y mostrar sensibilidad es otra cosa, esta no se adquiere ni se compra en el supermercado, se mama.

Quienes la han padecido o disfrutado, – la política, – dicen, es como un viaje de la Alameda al Parque Tangamanga I, en el que ´´te subes al camión, te empujan, te aplastan, te gritan, te pisotean, te ofenden, te desprestigian, te agreden, te madrean, te vomitan o se mean en ti y, – cuando al fin llegas, te das cuenta de que el viaje no valió madre´´, aun así, ahí andan, apasionados.

Este 2021 es interesante por el proceso electoral que libran las distintas fuerzas políticas que pelean y se esfuerzan por alcanzar o conservar el poder. Los mortales deberíamos, – en teoría, estar motivados por los posibles cambios que podrían producirse en el ámbito estatal y municipal.

Sin embargo, vemos pasmados e inmutables como es que se ha enrarecido el ejercicio de la política, cómo es que la han denigrado, degenerado y como es que ha sido prostituida por gobernantes, líderes partidistas, grupos de interés por actores políticos externos o por esas extrañas alianzas hoy en contienda.

En estas elecciones, los potosinos estamos siendo testigos de los más bajos instintos del quehacer político. No es la inteligencia, no es la sagacidad o la astucia, tampoco es la real polítik lo que asoma o se impone. No son la ética o los principios morales los códigos que impulsan a algunos sujetos políticos a contender por un cargo.

No es tampoco la decencia o la honestidad intelectual lo que los motiva porque en ellos simplemente no existe. Somos testigos, sí, de la marrullería, de las mañas, del engaño y la simulación de quienes gobiernan y en específico de algunos notables que pretenden incidir. Inventarle habilidades o virtudes al mandatario potosino actual por la forma de hacer política y manejar la sucesión podría significarle un insulto, a él y a nosotros mismos.

Muchos atributos del sano ejercicio de la política no están en juego ni es el fondo de su lucha porque no es lo suyo. El ejemplo fiel son algunos de los candidatos de MORENA que fueron impuestos por líderes partidistas y gobernantes convenencieros y corruptos. Hasta ahora, los auténticos seguidores y simpatizantes de AMLO están agraviados y mortalmente heridos por las trapacerías y oscuras negociaciones que vino a hacer Mario Delgado.

La postulación de la priista Mónica Rangel para contender por la 4T a la gubernatura del estado, y, la candidatura espuria o ilegítima de Xavier Nava y junto con él su camarilla de rufianes que buscan reelegirse en la presidencia municipal capitalina, pero ahora por MORENA, es el más claro ejemplo de la podredumbre, de la degradación, de la perversión y descomposición política.

Hoy por hoy, presenciamos una contienda en el ámbito municipal en donde de ninguna manera se dignifican los valores partidistas, los principios, la ideología, la dignidad o el compromiso social, – no, – para nada, eso no existe. Es simplemente la actitud enfermiza de un muchacho infectado de poder y la apuesta de unos cuantos en seguir reproduciendo condiciones de corrupción y privilegio, – fracturando, dividiendo y polarizando más a la sociedad potosina.

Los instrumentos mediáticos de que disponen, y los recursos humanos y financieros a su alcance, alientan paralelamente sus campañas con el endurecimiento de la guerra sucia instalada entre los partidos políticos, sus equipos y sus candidatos. Las guerras de lodo que uno y otro despliegan en medios formales y en el fango infinito de las redes sociales están resultando más sangrientas que la escena más brutal de un crimen.

Esas guerras han logrado penetrar y están a punto de posicionarse por encima de toda plataforma político-electoral y propuesta de los candidatos. A los grupos de poder, a notables medios de comunicación y sus plumas, a los grupos políticos, a los sectores sociales y a organismos gubernamentales y privados, – deben reconocerlo, les motiva y les mueve más el linchamiento mediático que el castigo que debería, – como ejemplo, darse por la comisión de infinidad de delitos electorales que se están cometiendo.

Cortinas de humo, distractores y estrategias mediáticas bien articuladas las vemos todos los días. A los grupos de interés y a sus personeros les preocupa mucho lo que haga, diga o deje de hacer Ricardo el Pollo Gallardo u Octavio Pedroza Gaitán. El marcaje personal para ambos es inédito y sorprendente, tanto como la serie de noticias falsas, acusaciones y señalamientos mutuos.

Son magos de la distorsión y les inquieta la candidatura y la personalidad del Mijistrikis. La incursión de Héctor Serrano les mueve y el fallo del TRIFE sobre Nava les espanta el sueño. Ninguno se atreve a puntualizar o revelar el enigmático fin del tráiler cargado de despensas. Todos por igual se acusan y atribuyen a otros su origen y destino, – es la subcultura de la grilla en pleno.

Los ´´análisis e historias de narco política´´ sobre SLP, redactadas irresponsablemente por columnistas de El Universal, El Excelsior y otros no menos mediocres, los llena y los vacía. – ´´Esas revelaciones´´ son de las que emocionan y mojan irremediablemente a los analistas y partidarios aldeanos.

Los amagos centrales por presuntos ilícitos cometidos por el candidato puntero en las encuestas no pasan de ser los mismos señalamientos de hace 6 años. No obstante, los dichos de los gargantones de chilangolandia los cautiva, los seduce y los inspira, – y es que de eso se trata, – de ser parte y suerte principal en la guerra sucia, del embarre, del embute y del lanzamiento de excremento.

Las sandeces que cotidianamente escriben y divulgan algunos seudo intelectuales, grillos de café, líderes corruptos, ex dirigentes sociales nylon y mercenarios convertidos ahora en sicarios compulsivos de las redes sociales ya se convirtió en regla y comportamiento del presente proceso electoral.

Decenas de esos especímenes pululan en Facebook, presumiendo poses y asumiendo actitudes de ser poseedores de la verdad absoluta, cuando en realidad lo único que exhiben es su miseria humana y pobreza intelectual.

Para el infortunio popular, – hoy, en este país y en particular en nuestro estado, la política la han convertido en pocilga maloliente y pútrida. En los hechos el pueblo no les importa y en nada avergüenza a quienes ejercen la actividad política sin ética, sin principios, sin valor y sin compromiso social.

Ante esta triste realidad, en poco más de 30 días los potosinos saldremos a las urnas a elegir a quien deberá conducir los destinos del estado de San Luis Potosí, a su capital, a su principal zona conurbada, municipios y poderes legislativo local y federal. Ojalá y no nos volvamos a equivocar.

La apuesta es muy clara, todavía no hay nada para nadie. O decidimos por más de lo mismo o salimos a votar por el candidato que representa una alternativa distinta y el cambio verdadero que el San Luis Potosí de hoy necesita. Las propuestas ahí están y, como protagonistas centrales de la elección del 6 de junio nos corresponderá decidir, a nadie más.

Hasta pronto

