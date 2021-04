Partidos franquicia que se alquilan al mejor postor no ganarán en SLP: Octavio Pedroza

*”Agarren cualquier cosa, pero voten por Pedroza”, les solicitó a habitantes de Tanquián de Escobedo

Afirmó que los alcaldes no tendrán que ir a tocarle la puerta, porque será un gobernador “todo terreno”

Tanquián de Escobedo, S.L.P.- “En San Luis hay partidos franquicia que se alquilan al mejor postor y que me oiga quien me tenga que oír, pero aquí el Verde ya se va”, afirmó en Tanquián de Escobedo, Octavio Pedroza Gaitán, candidato a la gubernatura de la Coalición “Sí por San Luis Potosí”.

En un mitin efectuado en la colonia El Terraplen les dijo a sus habitantes que si les ofrecen algo “agarren cualquier cosa, pero voten por Pedroza”, porque anda un “ave plumífera que quiere venir a gobernar San Luis Potosí, pero no lo vamos a permitir”.

En su intervención, la candidata a la presidencia municipal de Tanquián, Mary Sánchez Barrios, le hizo saber que son tres las necesidades más importantes del municipio: acceso a agua potable; un hospital equipado, porque actualmente las familias tienen que solicitar atención médica en San Vicente; y la inseguridad carretera. Por lo que le anticipó a Octavio Pedroza que cuando sea presidenta municipal le irá a tocar la puerta del Palacio de Gobierno y si no le abre, le tocará por la ventana, “porque soy muy pediche y ambiciono para mi pueblo”.

Octavio Pedroza le contestó que no habrá necesidad de ir a tocar puertas, porque no será un gobernador de escritorio, sino un gobernador “todo terreno 4×4”.

“Frente a la desconfianza ciudadana hoy es necesario hablarle a la gente con el corazón, hay que decirle a la gente que no todos somos iguales. Hay gente que nacimos para servir”, precisó.

Además, el candidato del PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular se comprometió a resolver el problema del agua y de la falta de un hospital “y no me pregunten de dónde va a salir el dinero, yo veré en qué palo me trepo, pero cuando uno se propone algo lo cumple”.

En el evento en Tanquián de Escobedo estuvo acompañado de su esposa Gabriela Nales de Pedroza; Alejandro Leal Tovías, coordinador de enlace político; Margarito Herrera, presidente del PRI en Tanquián;Liliana Flores, candidata a diputada local por el distrito XIII; Xitlálic Sánchez Servín, candidata a diputada federal por el IV distrito; Rolando Hervert, diputado local; y Verónica Rodríguez, candidata a diputada local plurinominal.

