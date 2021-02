Partidos están convertidos en mercaderes, diputado del PVEM, Edgardo Hernández

Quienes están buscando de nueva cuenta un puesto de elección popular no tienen nada de qué presumir a la sociedad, puesto que muchos se han caracterizado por falta de resultados, opacidad y hasta hechos de corrupción.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, Edgardo Hernández Contreras, se inconformó con que muchos políticos están buscando volver a ocupar un puesto de elección popular, pero además porque se está demostrando que los partidos políticos se están prostituyendo y convirtiendo en mercaderes al permitir que quienes no han figurado por su trabajo sean candidatos en este proceso electoral.

“México está sufriendo una transformación política, cultural, entre otras, a veces nos cuesta aceptar los cambios y aún más ser humildes para hacernos a un lado, por ejemplo en el actual proceso político, celebro que las noticias se difundan rápidamente a través del internet porque hoy no hay Ley Mordaza, ni candados, las cosas han cambiado y la información fluye de manera excepcional y eso nos da la oportunidad de decidir y evaluar de cómo elegir a los menos peores”.

En su parecer los institutos políticos tienen la mayor responsabilidad de los males que hay en la representatividad actual, ya que se han convertido en unos mercaderes y sus dirigentes en unos mercenarios con diversos intereses “los institutos han perdido su esencia, no preocupa que apoyen a ex presidentes municipales, diputados y gobernantes de nueva cuenta, a pesar de que no deben estar orgullosos del trabajo que han hecho”.

Estimó que esto sucede porque no se le da la oportunidad al sector de los jóvenes, lo cual significa que las dirigencias son tramposas y agachonas que no le dan la importancia a la verdadera militancia “por qué volver a repetir, habiendo tanto genio en las sombras, si no tienen la capacidad para legitimar los procesos de selección hagámoslo nosotros”.

Descalificó la actitud negligente de la aspirante a la gubernatura por Morena, Mónica Rangel, que es repudiada por la militancia del partido que la catapultó a la candidatura “se puso una concha del cinismo, ella es ajena a la militancia porque es priísta y es candidata”.

Octavio Pedroza Gaitán también aspirante al gobierno del Estado por la coalición Va por México, guarda diversos intereses con la relación familiar que tiene con el Secretario de finanzas, Daniel Pedroza, que debe ser investigada “están operando a su candidatura, en un mercado conflicto de intereses y esto será denunciado por mí, por eso no les concedamos nuestro voto de nueva cuenta, los estamos haciendo ricos a costa del dinero de los potosinos”.

***********************

Héctor Mar del Ángel, director de Seguridad Pública Municipal, merecedor de reconocimiento, fue el único en abatir a la delincuencia en balacera de Valles

Solo los vallenses saben el infierno que se vivió la noche de ayer en esa demarcación, tras la balacera que se registró, dejando como saldo cuatro personas fallecidas, pero lo que la ciudadanía desconoce es que quien merece el reconocimiento por su actuación ante estos hechos de inseguridad es el director de la corporación municipal Héctor Mar del Ángel, que fue la figura que combatió a la criminalidad.

Esto según lo consignó el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Edgardo Hernández Contreras, quien además externó su total apoyo y reconocimiento a este personaje de la huasteca potosina.

De buena fuente sabe que el director de Seguridad Pública Municipal, iba patrullando las calles de Ciudad Valles, cuando se toparon con alrededor de 15 camionetas de la delincuencia organizada iniciándose así el enfrentamiento, sin embargo, al pedir apoyo a través de radio al C4, no hubo respuesta inmediata por lo que únicamente el director y su gente, sostuvieron el enfrentamiento y los hicieron retirarse, abatiendo a algunos delincuentes

Llegando posteriormente el apoyo de diversas corporaciones, cabe destacar la preparación y entrega de la policía de ese municipio huasteco para brindar la seguridad de la población en estos casos tan verdaderamente extremos.

El legislador del Verde, exige al gobierno federal que instruya a la Guardia Nacional para que no deje sola a la policía Municipal a fin de evitar más hechos violentos como el ocurrido ayer por la noche en la zona.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...