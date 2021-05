Oscar Vera presiona para favorecer a su hijo en el TEJA: Sonia Mendoza

-La congresista pidió a su homólogo que se excuse de votar el tema

Sonia Mendoza Díaz, diputada local denunció que el diputado Oscar Vera Fábregat está presionando políticas para que se elija a su hijo Alejandro Vera Noyola como magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).

Incluso señaló que sufrió amenazas y ofensas durante el desarrollo de la sesión plenaria por parte del legislador.

“Como presidenta de la comisión de Justicia tuve que sufrir las amenazas del diputado Vera para que ya dictamine que su hijo sea magistrado del TEJA, y como presidenta no voy a permitir que ningún diputado me diga que no me eche ningún enemigo como él, por no dictaminar. ¡No voy a permitir que me agreda o me insulte. Y no, no soy ninguna mentirosa diputado!”.

La congresista pidió a su homólogo que se excuse de votar en la próxima sesión ordinaria en la que se votará las ternas para las magistraturas del TEJA.

En este sentido, la diputada Beatriz Benavente ya que dijo, que durante 15 días no se les habían turnado las ternas enviadas por el Ejecutivo para las magistraturas del TEJA a las comisiones, lo que reduce el tiempo para su análisis.

