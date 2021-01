¡Mónica! …. ¡No la chingues!

Dado que no renunció al cargo, sino que solo pidió licencia para contender por un partido al que no pertenece ni en el que nunca ha militado, la ex secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, tendrá la posibilidad de reincorporarse a su chamba luego de que en promedio se hayan infectado de Coronavirus otras 6,250 personas y hayan muerto unos 400 potosinos más en los siguientes 15 o 20 días.

¿Qué o quién motivó a Mónica para participar en el proceso interno de MORENA para buscar ser la candidata al gobierno del estado? Desde luego que la funcionaria gubernamental en receso por unas tres semanas tiene todo el derecho de inscribirse, lamentablemente lo hace y la envían en el momento menos oportuno ante una imparable segunda ola de contagios generados por el maldito bicho y la tibieza misma de la autoridad gubernamental.

El mortal elector potosino lo primero que está pensando en este momento, es que la determinación Mónica para pretender convertirse en candidata al gobierno estatal es de la más enorme irresponsabilidad y monumental estupidez al tomar una decisión que,- desde luego, – debería ser compartida por sus impulsores o jefes inmediatos, porque con tantito sentido común, cualquier mando superior lo menos que debió sugerirle era : “No la chinges Mónica”, ¡Como que te vas en el momento más crítico de la pandemia!

Eso seguramente no ocurrió, – por el contrario, creo que a Mónica la alentaron y la impulsaron pervertidos intereses que buscan descarrilar u obtener beneficios en el proceso interno de MORENA. De que Mónica Rangel es una mujer valiosa y entrona, nadie lo discute, pero la señora no merecía esa salida. En todo caso, ante las ineficiencias demostradas en el control de la pandemia tan sencillo como haber tomado la decisión de separarla del cargo antes de que la embolataren semejante aventura.

Sin duda alguna, las otras mujeres que buscarán la oportunidad de contender tienen su historia política, trayectoria y méritos propios. Son buenos perfiles y

ninguna, absolutamente ni una, tiene desperdicio alguno, – por el contrario, son activos femeniles valiosos que deberán ser considerados para las siguientes fases de selección de candidat@s a otros cargos de elección popular en caso de no resultar favorecidas en el proceso de medición que hará MORENA para la gubernatura del estado.

Y bueno, mientras en MORENA deciden quién portará el estandarte, las especulaciones siguen. En medio de esa ceguera o la actuación por consigna de unos cuantos, persiste la boba intención de descalificar al hasta ahora único candidato de facto por el PVEM. Lo que no han calculado sus adversarios, es que esa campaña sucia y burda de rascarle a José Ricardo Gallardo Cardona, tratando incluso de relacionarlo con la maña es un tema que en el ánimo de la mayoría de los potosinos está olvidado y superado.

Si la estrategia de sus adversarios es continuar difamando al Pollo Gallardo, es muy su pedernal, yo solo les preguntaría: ¿A poco no ven o no se dan cuenta que mientras más buscan joder a Gallardo Cardona más crece y se consolida como una alternativa viable y real para San Luis Potosí? Pareciera que no. ¿Qué no se han percatado que cada vez más un buen número de priistas, morenistas, perredistas y hasta panistas se han pasado a las filas del Verde?

Por otro lado, aquellos que apuestan a un desmoronamiento de la coalición “Si por San Luis Potosí,” tampoco se han dado cuenta que los compromisos y acuerdos entre el PAN y el PRI están tan bien amarrados que, si acaso habrá desprendimientos, pero no desmoronamientos. Ya lo habíamos señalado, la actitud del gran perdedor de la contienda interna del PAN, Xavier Nava, lo único que busca es el chantaje, ejercer presión y tratar de acomodarse “donde sea” no tiene de otra, al tiempo. Por lo pronto, el recurso de queja presentado ante la Comisión Electoral resultó infundado y “Consumatum Est”.

ENTRE PARENTESIS

El desencanto en algunos y el encabronamiento en otros sigue vivo en las filas juanramiristas. Varios, lo menos que esperan es una llamada de JRRR; no para mostrarse explícito ante lo sucedido, sino por lo menos para darles las gracias a aquellos que abiertamente se la jugaron con él. Otros, los que entienden de política, esperan mínimo alguna señal de que no se quedarán abandonados a su suerte, pues muchos de ellos tienen trayectorias que los avalan para jugar

alguna posición en el congreso, – y eso, – es algo que Juan Ramiro debiera poner sobre la mesa e impulsarlos, es lo menos que puede y debe hacer.

Hasta pronto

