Los potosinos tendrán en mí un gobernador sin miedo para gobernar; vamos a restituir la paz: Gallardo Cardona

• Afirmó que su proyecto de buen gobierno ofrece paz, seguridad y tranquilidad a las familias potosinas

“Vamos a limpiar a San Luis de la inseguridad, vamos a limpiar Palacio de Gobierno del intervencionismo en los órganos autónomos y de la corrupción, vamos a instaurar un Buen Gobierno que distribuya el presupuesto público de manera justa en las cuatro regiones del Estado”, afirmó Ricardo Gallardo Cardona.



Desde los Municipios de Villa de Ramos y Santo Domingo, donde recibió el respaldo de miles de potosinos, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” al gobierno estatal aseguró que no descansará hasta que San Luis Potosí sea un referente nacional en seguridad y buen gobierno en salud, economía y educación; en generar más y mejores oportunidades para las familias de los 58 Municipios. “Los potosinos ya eligieron. ¡Este cambio ya nadie lo detiene!” remarcó entusiasta ante la multitud.

“El Pollo”” Gallardo dijo que los malos gobiernos de la mafia del poder nos quieren con miedo, pero los potosinos ya elegimos la paz y la tranquilidad, por lo que, como gobernador del Estado se encargará de implementar las acciones necesarias para las familias potosinas se sientan seguras dentro y fuera de sus hogares.

Para ello propone la renovación de personal que ya cumplió con sus años de servicio en la policía estatal y convertirla en La Guardia Civil, que mantenga una vigilancia impecable en carreteras, cabeceras municipales, comunidades y la zona metropolitana, así como la gestión ante el gobierno federal para la instalación de otro cuartel de la Guardia Nacional y aumentar la capacidad de las fuerzas del orden.

“Llegó el momento del cambio. En mí, las y los potosinos tendrán un gobernador que no tiene miedo, un gobernador al que no le va a temblar la mano a la hora de restablecer el orden y la paz, y estaré cerca de las familias como hasta hoy lo he estado, Cada mes acudiremos a los Municipios para supervisar obras, dialogar con la gente y mantener los lazos de colaboración y confianza con todas y todos”, expresó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...