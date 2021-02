Hospitales del IMSS en SLP reciben condecoración “Miguel Hidalgo” en grado placa

· La Condecoración “Miguel Hidalgo” Grado Placa es la más alta presea que el Gobierno de México otorga a sus nacionales para premiar méritos relevantes por servicios prestados a la Patria

La Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí realizó la entrega oficial de los reconocimientos que acreditan a los seis Hospitales de IMSS-BIENESTAR y a los 4 Hospitales Generales de Zona (HGZ) con la Condecoración “Miguel Hidalgo” en Grado Placa, la cual es la más alta presea que el Gobierno de México otorga a sus nacionales para premiar méritos relevantes por servicios prestados a la Patria.

Esta condecoración fue entregada a seis Unidades de IMSS-BIENESTAR: Hospital Rural (HR) No. 14 en Matehuala, HR No. 15 en Charcas, HR No. 16 en Axtla de Terrazas, HR No. 41 en Cerritos, HR No. 44 en Zacatipán Municipio de Tamazunchale y el HR de Los Hernández, en el Municipio de Villa de Ramos.

En cuanto al régimen ordinario, se distinguió al No. 6 en Ciudad Valles, así como a los HGZ No. 1, No. 2 y No. 50 de la capital potosina.

Es un orgullo institucional recibir tan alto reconocimiento, el cual fue otorgado por la atención a pacientes con COVID-19, donde destaca la labor del personal que día a día se ha distinguido por su calidad en sus servicios ante esta contingencia.

Finalmente se exhorta al personal para continuar con la atención y solidaridad con las y los pacientes, lo cual se ha convertido en el sello que caracteriza al personal del IMSS durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...