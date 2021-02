Govea: Hermano de la caridad

El planteamiento hecho por el dirigente del Partido Movimiento Ciudadano PMC, Eugenio Govea Arcos, en el sentido de que el gobierno del estado que encabeza JM Carreras, perdone, regrese, devuelva o reintegre a los sufridos y abnegados empresarios el importe correspondiente al Impuesto Sobre la Nómina, ISM, no está para nada fuera de contexto, sabe que lo hace en la coyuntura, en el momento propicio y en medio de la efervescencia político preelectoral, – sin embargo, no deja de ser ridículo, ventajoso y estúpido.

Si algún diputado operó y articuló la negativa para que el gobierno estatal no contrajera un crédito para renegociar la deuda pública, empréstito que al final del día vendría a resolver en parte los problemas financieros que se enfrentan por la pandemia del Coronavirus, fue justamente Eugenio Govea. Pero como son tiempos de elecciones, el antes panista consagrado y luego traidor a la causa, sale hoy en defensa de quienes menos han padecido los efectos de la crisis sanitaria. Ellos, los empresarios que están obligados a pagar ese impuesto no han sufrido lo que otros realmente padecen.

Si su propuesta y rasgado de vestiduras fue para quedar bien con los dueños del dinero, pues que jodido anda, políticamente hablando. En todo caso, si deveras quiere beneficiar al sector productivo, pues que también incluya al sector turístico; a los hoteleros concretamente que también pagan impuestos por hospedaje y servicios varios. Ahora bien, si su bondad es tanta, pues que también incluya a la clase pudiente, al sector de en medio y al jodido para que se elimine en definitiva el Impuesto Sobre Control Vehicular, o ya de perdido impedir el aumento abusivo a los derechos y aprovechamientos del municipio.

Eugenio sabe que su propuesta es pegadora y que hasta de ocho columnas o nota principal en carruseles puede ser. Lo que ignora o no entiende, es que la gente de ese San Luis Potosí profundo, jodido, ninguneado y olvidado ya no se la traga. Y es todo ese gran segmento social, no se la come porque sabe que la postura del mediocre diputado es una argucia política. El pueblo de a pie sabe que es una perversidad, y, que solo aquellos empresarios que se dejan seducir o cautivar por estos políticos nefastos, son los que siempre han buscado evadir sus responsabilidades fiscales.

El que Govea Arcos ponga sobre la mesa este tema, resulta simplemente absurdo, ridículo y son meras ganas de jalar reflectores ante un escenario político electoral donde su muy pequeño, ramplón y vulgar partido nada tiene que hacer en las elecciones del 6 de junio. De que encontrará aplaudidores en líderes de la COPARMEX, en CANACO, IPAC, y CANACINTRA y otros, de eso no hay la menor duda, al final del día son los mismos, todos jalan para su santo.

ENTRE PARENTESIS

A petición de parte, concretamente de palacio de gobierno, el CEEPAC aprobó ya los protocolos sanitarios para el proceso electoral 2021. ¡Y ya para que! diría mi abuela; – el daño ya esta hecho. Todos sin distingo alguno se pasaron por el arco del triunfo las recomendaciones de sana distancia, evitar concentraciones y usar cubrebocas.

Las cifras de muertes y contagios no mienten. Pero ahora resulta que los candidatos a algún cargo de elección popular, tendrán que avisar previamente, – mínimo 48 horas antes a la autoridad electoral cuando vayan a realizar alguna concentración pública.

Si los mítines son como que realizaba el Partido Comunista, el PSUM, el PRT o el PT, no habrá pedernal, pues en una combi cabían todos. Pero como ahora la presión oficialista es mayúscula, pues tendrán que reportar al CEEPAC sus intenciones de reunirse con por lo menos un centenar de personas.

La verdad no imagino a la COEPRIS, a Protección Civil Estatal o Municipal, apersonándose en un mitin de Morenos, Verdes, Azules o Tricolores exigiendo se cumplan medidas. Pobres de ellos si los envían, porque lo más seguro es que los manden a pingar a su midre chadre, cuando bien les vaya.

Por cierto…Ayer se me paso decirle al doctor Joaquín Muñoz, que cuando las viejas bravas y luchonas se encabronan, son capaces de romperle su santísima madre a cualquiera.

Hasta pronto

