Enrique Galindo propone fortalecer el IMPLAN para planificar soluciones de fondo

– Si no se planifica, se seguirá creciendo en la anarquía.

– Impostergable fortalecer su autonomía legal, presupuestal y desarrollo de proyectos estratégicos.

-Desarrollar una visión metropolitana con estándares internacionales.

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) se encuentra subutilizado y limitado en la planeación del crecimiento y desarrollo de la ciudad, cuando la planeación es de vital importancia para gobernar y administrar el municipio “planear para crecer, si no, estamos creciendo en la anarquía,” dijo Enrique Galindo Ceballos candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí por la Coalición integrada por PRI-PAN-PRD-PCP, luego de realizar una visita al organismo.

En la visita, fue atendido por el director, Fernando Torre Silva. Al salir de la reunión informativa, señaló que para él la planeación será esencial para determinar el rumbo del San Luis seguro que queremos, agrego que para atender esta debilidad que hoy tiene el ayuntamiento, “vamos a fortalecer el IMPLAN en tres dimensiones: marco normativo acorde a sus necesidades, autonomía presupuestal y la creación de un área de desarrollo de proyectos estratégicos”.

Añadió que debemos darle una visión metropolitana. “Ya no se puede ver a la ciudad como ente autónomo, tiene que visualizarse de manera integral toda la zona: San Luis capital, Soledad, Cerro de San Pedro, Mexquitic, Villa de Reyes, e incluir a Santa María de Río. Si no asumimos la visión metropolitana, le estaremos poniendo una camisa de fuerza al desarrollo de San Luis Potosí, estaremos limitando el crecimiento y desarrollo de la ciudad”.

Enrique Galindo Ceballos visitó el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) para conocer su funcionamiento, alcances y oportunidades, solicitó una visita formal para conocer su visión a corto y mediano plazo, porque “estoy convencido que un instituto de esta naturaleza verdaderamente debe regir el desarrollo de la ciudad, y de toda el área metropolitana, que nos permita resolver de fondo los grandes problemas como el del agua potable,” enfatizó.

“Me parece que aún hay un trabajo pendiente de cómo debe crecer la ciudad, hacia dónde debe ir, cómo se debe implementar el desarrollo bajo las nuevas reglas de crecimiento sostenible de la Agenda 2030 de la ONU”. Dijo que hay mucho que hacer en ese tema si queremos tener un municipio y una capital acorde a los nuevos criterios internacionales.

Agregó que es importante saber también cómo se organiza hacia adentro, cómo están sus presupuestos. “Tuve una recepción amable, profesional del equipo de trabajo y me han proporcionado alguna información de cómo están planeando. Diría que están en un proceso como de reconstrucción”. Recordó que no es un instituto nuevo, “se fundó durante la administración municipal de Octavio Pedroza, pero me da la impresión de que por un tiempo estuvo olvidado, y ahora se está retomando el trabajo. Se intenta poner al día, implementar nuevas normas, nuevos reglamentos, influir en las leyes de desarrollo urbano del estado”.

Esta no es la única oficina municipal que tiene interés en visitar para obtener más información detallada, dijo que tiene contemplado visitar el rastro municipal original, para saber qué está pasando con él, además del rastro TIF. Otra visita que ya se gestionó formalmente es a la oficina de la tesorería municipal.

