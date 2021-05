Elijen a Jorge Vera como magistrado del TEJA

-Diputados manifestaron su molestia ante la “imposición”

Con 21 votos a favor, el Congreso del Estado eligió a Jorge Alejandro Vera Noyola para ocupar el cargo como magistrado numerario del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de San Luis Potosí.

El nuevo funcionario estará en el cargo por 10 años para el periodo comprendido del 14 de mayo del 2021 al 13 de mayo del 2031.

La terna en la que estaba él nuevos magistrados fue integrada también por Gerardo Vaqueiro Durán y Jorge Edgardo Cazares con 2 votos, cada uno.

Diputados reprocharon el “acomodo de cargos” de magistraturas, a cambio de “la venta del terreno de la Ford”, como lo reveló Edgardo Hernández Contreras.

En este sentido, Beatriz Benavente, sostuvo que no se puede dar el cargo a personas sin experiencia.

“No puedo dejar de ser objetiva, hoy tengo que hacerme la tonta y jugarle al Lolo para que pueda pasar. No señores, estamos hablando del TEJA, que los magistrados estarán en funciones durante 10 años. No podemos poner en manos de personas que no tienen el expertis necesario para un espacio tan importante”.

La diputada Sonia Mendoza Díaz lamentó que se están imponiendo perfiles, y que por lo menos esperaba que las imposiciones cumplieran con los requisitos de ley.

Cabe recordar que la congresista denunció presiones por parte de Vera Fabregat para colocar a su hijo en el cargo.

