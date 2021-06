El único confundido Juan Ramiro

De cualquier político ramplón se podría esperar una aseveración temeraria, menos de Juan Ramiro Robledo Ruiz, cuando dijo que nadie en San Luis Potosí se puede confundir y que todo morenista o simpatizante de Andrés Manuel López Obrador va a votar por Mónica Rangel y por los candidatos de la 4T. Quien haya sido el responsable o el oficioso para que dijera semejante barbaridad, Juan Ramiro parece ser el único confundido con su decreto.

Como pregunta. – A qué hora JRRR pudo editar el video que circulo en redes sociales, se ignora, pero seguramente no sabía o nadie se tomó la molestia de informarle lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, había dicho clara y abiertamente. ´´Que bueno que Leonel Serrato sea nuestro candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí´´.

Ni modo que el presidente de la República desconozca que Leonel va por la coalición PVEM-PT, o que digan que Serrato lo sorprendió, – para nada.

López Obrador sabe perfectamente como se está jugando la elección en San Luis Potosí, y, no desconoce que algunas cosas se hicieron con las patas y, ni modo que Juan Ramiro no lo sepa, ya que si alguien padeció y fue víctima de las burdas decisiones de la dirigencia nacional de MORENA fue justamente él cuando en diciembre se enteró de que no sería el candidato a la gubernatura del estado.

Yo no sé si el presidente de la Cámara de Senadores, Eduardo Ramírez Aguilar haya tenido que avisar o solicitar permiso para venir a San Luis Potosí a manifestar su apoyo al candidato del PVEM-PT, Ricardo El Pollo Gallardo y para pedir además a los morenistas concedieran el voto útil a su favor.

Supongo que sí, porque para emitir un pronunciamiento de ese tamaño obviamente se requiere el consentimiento o la venia de ´´ya saben quién´´, sencillamente porque en esto nadie se manda solo. Ricardo Monreal, hizo lo mismo y, aunque busco enmendar la plana para suavizar las cosas, el madrazo puesto a Mónica y los morenistas ya estaba dado, ni modo que no.

Por otro lado, cuando Juan Ramiro dice que morenistas y simpatizantes de AMLO votarán por Mónica y los candidatos de la 4T, me parece que se anda miando fuera de la olla. Suena a resignación o a un boleto que no debiera comprar, porque cualquiera que sea el resultado el llegará finalmente a la Cámara de Diputados.

Ejercicios de opinión, sondeos y entrevistas, demuestran que, entre la población simpatizante de la 4T, principalmente entre los jóvenes y adultos mayores, existe irritación y un gran descontento por las pendejadas que vino a hacer a San Luis Potosí el líder nacional de MORENA Mario Delgado.

Toda esa población no se confunde, porque los verdaderos Lopezobradoristas que han defendido con dignidad los principios de la Cuarta Transformación, nada les dice y nada les mueve MORENA. López Obrador es uno y ese partido inexistente es otra cosa. Hoy, la inclinación de todo ese sector de la sociedad está en la coalición ´´Juntos Haremos Historia´´ y esta con El Pollo Gallardo.

El verdadero lopezobradorismo, sabe que la Cuarta Transformación no la representa Mónica Rangel ni Xavier Nava, tampoco el resto de sus candidatos. Toda esa gran base social que está en San Luis Potosí y que respalda al presidente AMLO no está con la candidata surgida del PRI que impusieron el gobernador y Mario Delgado. No lo está por sus antecedentes de corrupción y por representar los intereses de la clase más pudiente.

Si eso no lo sabe Juan Ramiro, sí que anda confundido.

