El Congreso está a modo en elección de magistrados, ombuswoman y del Fiscal Anticorrupción

El Congreso del Estado está en contubernio con el Gobierno del Estado para elegir a magistrados, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, el Fiscal Anticorrupción y hasta para la venta de los terrenos de la Ford, denunció el diputado del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, Edgardo Hernández Contreras.

“Deben enterarse y saber que una vez más, el Congreso del Estado está a modo, que evidentemente no se revisaron bien los currículos a fondo para posicionar a la mejor candidata en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, otra vez simulaciones, parcialidad; de nuevo el Congreso del Estado es ventanilla de trámite del Poder Ejecutivo, lo mismo ocurre en la elección de magistrados y hasta en la venta de los terrenos de la transnacional Ford”.

Sostuvo que no se están analizando adecuadamente los perfiles de los interesados para ocupar diversos cargos de representación popular y más bien, están negociando con el tema, para ello, han sostenido encuentros privados con el ex Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, y con el actual encargado de la política interna Jorge Daniel Hernández Delgadillo.

“Abogados manifiéstense, yo no puedo contra todos, no permitan que les atropellen sus derechos, ustedes los que día a día velan por impartir justicia, no permitan que improvisados canjeen una magistratura por los votos, han tenido dos reuniones con Alejandro Leal Tovías que está participando que porque Jorge Daniel Hernández Delgadillo no puede, ni tiene facultad de convencer a los diputados, para repartirse todo eso, ese es el Congreso que representa a San Luis Potosí, me da vergüenza”.

En otro tema, el legislador del partido Verde Ecologista de México, también criticó la alta delincuencia que prevalece en el Estado de San Luis Potosí que se encuentra en una de sus peores crisis y llamó a las autoridades a resolver el fenómeno que pasa por uno de los momentos más difíciles en la historia de la entidad.

