El cambio a la segura está por llegar: Gabriela Nales de Pedroza

Gabriela Nales de Pedroza aseguró que el cambio a la segura está por llegar con Octavio Pedroza Gaitán, porque San Luis Potosí merece vivir en paz y seguir en la ruta de desarrollo y progreso.

En el encuentro con mujeres rioverdenses y posteriormente en la capital potosina, la señora Gabriela Nales las convocó a ser las promotoras del voto a favor de la Coalición “Sí por San Luis Potosí” conformada por los partidos PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, porque las y los candidatos que se postulan son los que realmente garantizan lo que la ciudadanía demanda.

“Estamos en medio de una elección complicada, pero no difícil, porque se trata de un proyecto ganador, así es que vamos a la segura y yo lo único que les pido a cada una de ustedes es que tienen la encomienda de ser las promotoras del voto a favor de Octavio Pedroza, de nuestros candidatos a alcaldes, diputados federales y locales, y confíen en nosotros, porque hay un compromiso y Octavio es un hombre de palabra y va a cumplir”, afirmó.

La señora Gaby Nales pidió que se “inunden” con mensajes por todos los medios posibles de salir a votar por este proyecto que es de todas y todos; y así como se sumaron los cuatro partidos: PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular, debe replicarse entre la ciudadanía para conjuntar esfuerzos.

“Yo lo que les digo, es que con qué cara vamos a decirles a nuestros hijos o nietos de qué no hicimos lo necesario, por no irme a transmitir este mensaje, llamadas y utilizar todas las vías, y no haberles dicho que sí hay una esperanza de que San Luis Potosí pueda ser diferente, y no regateamos nada, porque está en juego la Patria, nuestro San Luis y principalmente está en juego el futuro de cada una de nuestras familias”, dijo.

En Rioverde asistieron Cecilia Romero, Secretaria Adjunta del Comité Directivo Nacional; Verónica Quevedo esposa de Sergio Gama; Rosy Konishi, esposa de Ramón Torres; además de la diputada federal, Josefina Salazar Báez; el senador con licencia, Marco Gama Basarte y el diputado local Rolando Hervert.

Y en el encuentro con mujeres de la capital estuvieron el candidato a la alcaldía, Enrique Galindo Ceballos y su esposa Estela Arriaga de Galindo; la candidata a diputada local por el VII Distrito, Aranzazú Puente el candidato a diputado federal por el V Distrito, José Antonio Zapata Meraz.

