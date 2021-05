Dr. Fernando Díaz Barriga se suma la agenda “San Luis Sostenible” de Enrique Galindo

– Desde 1986, los ayuntamientos municipales no hacen nada por construir soluciones para la salud pública.

– El científico reconoce que es una estrategia totalmente innovadora en materia ambiental.

-El desdén por el tema ya resulta insostenible y ha provocado grandes rezagos.

– Las propuestas deben ser para construir y no para destruir.

El Doctor Fernando Díaz Barriga, especialista en salud pública y temas ambientales, se sumó hoy a la agenda de sostenibilidad para San Luis Potosí de Enrique Galindo Cabellos, en donde señaló que por primera vez asiste a un evento en apoyo de un candidato a presidente municipal, “van a escuchar la voz de un ciudadano enojado, pero ya es insostenible que los gobiernos municipales se amparen en la autoridad estatal para no desarrollar con sostenibilidad a la ciudad”.

El destacado investigador con reconocimiento nacional e internacional en temas ambientales, expresó “estoy aquí apoyando, por el rezago en la contaminación del aire, del agua, del suelo, hay gente que no tiene agua, o la que tiene, está contaminada, lo hago por rezago en generación de áreas verdes, lo hago porque nadie se compromete y nadie hace nada”.

En conferencia de prensa dos especialistas de sostenibilidad y el candidato Enrique Galindo presentaron la estrategia “San Luis Sostenible” que adopta el enfoque de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en el municipio de San Luis Potosí, para proyectar lo que será la visión del próximo gobierno municipal. Coincidieron en que es un día histórico, porque este será un ejemplo para el estado y para todo México.

El Dr. en Biología Celular por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) Fernando Díaz-Barriga Martínez y la joven Marianela Villasuso Villanueva, especialista en Ciencias Ambientales y Salud por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Sussex en el Reino Unido expusieron la estructura y razones de la estrategia que sentará un precedente en el tema, con objetivos y metas a largo plazo.

Díaz Barriga actual investigador de la Facultad de Medicina de la UASLP, dijo que la ciudad de San Luis Potosí es la que tiene el mayor número de pobres en el estado, y que están totalmente invisibilizados. “Cuando a mí me pasaron el documento de la estrategia, dije: “esto es diferente”. Si ustedes ven las campañas políticas de salud, todo mundo quiere construir hospitales, porque lo que quieren es destruir la enfermedad, no construir salud. Si ven las campañas de seguridad, lo que quieren es destruir la violencia, no construir la paz. Y de lo que se trata “San Luis Sostenible” es de construir un futuro diferente”.

Agregó que el enfoque de la estrategia es totalmente innovador, porque tiene 18 unidades estratégicas para la sostenibilidad, que ataca los problemas de manera diferenciada. “Usted tiene una gran responsabilidad, tiene que ser el presidente municipal de San Luis Potosí, y ese va a ser un gran ejemplo para el estado y para México”, le dijo el Dr. Díaz-Barriga a Enrique Galindo Ceballos.

La estrategia tiene cuatro objetivos centrales que son: combatir las desigualdades, generar sociedades pacíficas e inclusivas, proteger la vida y los ecosistemas naturales y abordar de manera urgente los efectos del cambio climático.

La Lic. Marianela Villasuso explicó que se recabó el sentir de la población para obtener un diagnóstico de sus preocupaciones y así elaborar las propuestas, en correspondencia a lo que arrojaron los instrumentos utilizados. Eso permitió mantener un equilibrio entre la agenda de desarrollo económico, de desarrollo social y la protección al medio ambiente. Está conformada por ocho ejes transversales que son: agua, aire, residuos, movilidad, ciudad y territorio, espacios públicos, cambio climático y gobernanza.

“De esta manera estamos construyendo un nuevo modelo de desarrollo sostenible a nivel municipal, con visión a largo plazo, que va a marcar la ruta de acción hacia el futuro. Romperá con el “cortoplacismo”, que es un problema histórico de los municipios y sentará las bases para que las futuras generaciones cuenten con una buena calidad de vida y bienestar”, finalizó.

