Presuntos, pero muy probables funcionarios de Century 21 Si Now, se han convertido en vulgares y consumados delincuentes cibernéticos tras presumiblemente contratar sicarios de la pluma para hostigar, intimidar y amedrentar medios informativos.

Con boots, cuentas falsas o probablemente a través de páginas autorizadas por Facebook, pero sin credibilidad ni honorabilidad alguna, se han dedicado a intentar desprestigiar a La Voz de San Luis y a Closeup-Noticias.

Con extraños y burdos mensajes en WhatsApp que a continuación reproducimos, delincuentes de la información se empeñan en causar daño a medios informativos que han denunciado una serie de irregularidades en el Desarrollo ´´Camino Real Jesús María´´ de Villa de Reyes.

MENSAJES DE WATSSAP

18 agosto 2021 10.09 Hrs. am

´´Buenos días señor´´…..

R.- ´´El no se encuentra, pero dígame, soy su esposa. ´´

Mucho gusto Señora…le escribe………..escribimos del medio……….quisiéramos tener una entrevista con el señor…. para nuestro medio.

R.- Él no está en activo…Si gusta platicar con la jefa de Información…con gusto. Sólo dígame que tema desean abordar y con todo gusto les responderá…o si la quieren hacer vía telefónica, dígame donde están ustedes ubicados.

R.- 12.30 horas.

´´Disculpe la demora, me quedé sin batería…estamos ubicados en la Ciudad de México y estamos de comisión ahorita aquí en San Luis Potosí. ´´

´´Sabemos que el licenciado es una persona muy reconocida aquí en San Luis, después del premio que recibió por parte de La Jornada y quisiéramos tener una entrevista para nuestro medio. ´´

R.- ¿No se equivocarían? mi esposo no ha recibido ningún premio de La Jornada…. Será otro……

´´El remitente envía imagen que muestra una relación de galardonados con el Premio Estatal de Periodismo en 2020, ´´ subraya el nombre y pregunta ¿No es él? – a lo que se le responde.

R.- ´´Eso fue el año pasado y no fue La Jornada. Dígame que tema desea tratar con él para decirle y para que le llame. ´´

OCHO DIAS DESPUES… TODAVIA EN COMISION

26 de agosto. Segundo Diálogo 22.12 Hrs.

´´ Estamos haciendo una investigación en el estado sobre el tema inmobiliario y su impacto al medio ambiente, nuestras fuentes nos informan que usted es un versado en el tema, por eso la idea de la entrevista. ´´

R.- Absolutamente no. Ni idea tengo del tema…Acuérdese que entre gitanos no se cuenta la buena ventura, amigo. Hay muchos homónimos y alguno es inmobiliario, creo que es el indicado.

´´ OK.. ¿Sabe cómo dirigirme con él? ´´

R.- Pues seguramente a través del directorio.

´´ Ok, lo veo con él. ´´

´´ Del otro tema luego le contacto……. Que tenga excelente noche…saludos a su esposo. ´´…….

R.- Soy el esposo…el que le contestó

´´ Aaahhh, pensé que el número pertenecía a su esposa. Entonces mucho gusto licenciado, gracias por su ayuda, me dirijo con la persona que me refiere. ´´

R.- Ok

´´ Del tema que está en redes, cuente con nuestro apoyo, si necesita apoyo tenemos gente en Facebook que puede auxiliarle. ´´

R.- Ignoro de que se trate. En realidad, yo no soy el interesado.

´´ Lic. es sobre esto a lo que me refiero, y, AGREGA IMAGEN DE UNA ENTREVISTA DE HACE 7 AÑOS.… pensé que ya sabía. Por ello le decía esto.

R.- No…. y no me interesa. Se de donde viene y, créame…por mí que ´´chaspm´´. Ni idea tienen de las consecuencias.

´´Pero si necesita ayuda con ello, de verdad tenemos contactos en Facebook para esas cosas y sepa quien está haciendo esto. ´´

R.- Le agradezco, pero no. Se quienes son y porqué…. Si sabe lo que es un boots ¿verdad?… ¿una cuenta o una página falsa?… solo le pido que no me vuelva a contactar…no tengo ningún interés.. evítese la pena de bloquearlo… ME LOS SALUDA MUCHO.

¿A quiénes? … finaliza

Hasta aquí, la conversación. Ya antes, un reportero o director de un medio de comunicación con residencia en Villa de Reyes, S.L.P. se comunicó vía telefónica de parte de un funcionario de Century 21 para interceder y dejar entrever que le bajáramos.

Todo lo anterior se desprende de la serie de denuncias hechas por colonos residentes del fraccionamiento ´´Camino Real Jesús María´´ localizado en Villa de Reyes, a quienes junto con otras personas ajenas se les acuso falsamente de daños en las cosas y a quienes Century 21 atentó contra sus derechos al violar la ley federal de protección de datos personales.

Las fechas de la llamada y de la comunicación por WhatsApp son coincidentes con las publicaciones hechas por este medio y otros muchos más que se solidarizaron con un tema que habla de un posible fraude cometido por Century 21 por el incumplimiento en el contrato de compraventa.

En un esfuerzo por justificarse, Century 21 a enviado a sus representantes para entrevistarse con algunos directores de medios de comunicación que denunciaron los hechos. En algunos casos, esto se ha asumido como un intento de coartar o atentar contra la libertad de prensa.

A como están acostumbrados estos fraccionadores, no se descarta la posibilidad de un intento de soborno o de intimidación, solo que esta vez no lo han logrado su objetivo en virtud de la seriedad y honorabilidad de quienes dirigen los medios que han visitado.

Mientras tanto, desde este espacio, personal de redacción, editores, su director y propietarios, advierten y hacen responsable a Century 21 y a sus funcionarios de lo que les pueda pasar a ellos, a sus familias o su patrimonio.

Esto con independencia de interponer ante la Fiscalía General de la República y la del Estado, las denuncias correspondientes.

