Candidatos a gobernadores efectúan el primer informe

Con ocho candidatos a gobernador de manera presencial y uno más de manera digital se celebró el primer debate, organizado por el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana (Ceepac) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Como denominador y que sobresalió en el ejercicio la mayoría de los candidatos a la gubernatura reclamaron a Mónica Liliana Rangel Martínez, el haber abandonado a los potosinos en plena pandemia del COVID-19, para buscar otro cargo público.

-Primer tema: SEGURIDAD

Dentro del ejercicio Marvely Costanzo candidata por Movimiento Ciudadano fue la primera en usar su réplica, al reprochar a los demás candidatos y el hecho de haber vivido del erario público, además agregó que propondría el regular el uso de la marihuana de manera lúdica y de mandar responsable.

El candidato del PES Adrian Esper Cardenas, refirió a los 90 años que ha gobernador el PRI y PAN, “Ya vamos para 100 años que el PRIAN han gobernado y también compraron Morena por cierto y no se ha notado nada, yo no recomiendo buscar la gubernatura si antes no han sido presidentes municipales”,

En su primera participación Ricardo Gallardo Cardona candidato a la coalición “Juntos Haremos Historia”, destacó que gobernará “con muchos huevos”.

Para después recordar que en 90 años de gobierno del PRIAN ha arrojado la corrupción, en donde nos han dado a siete de cada 10 potosinos se sienten inseguros en su casa y nueve de cada 10 se sienten inseguros en la calle.

Aseveró que se contará una nueva guardia civil, además de que se renovará la Fiscalía y la tercera se garantizará la integridad de las mujeres “somos el quinto estado con más feminicidios”.

Octavio Pedroza candidato a la gubernatura por la coalición “Sí Por San Luis” se enfocó a pedir el voto por la experiencia con la que cuenta el y la alianza PRI, PAN, PRD y CP, además de proponer un Consejo Ciudadano para mejorar el tema de seguridad.

Juan Carlos Machinena de Fuerza por México, repeló a los presentes al indicar que nadie contestó las preguntas que emitieron los moderadores del debate y propuso traer un equipo de video seguridad, igual al de la Ciudad de México, con lo que mejoraría el trabajo policial.

Mónica Rangel habló de cinco estrategias de seguridad, que no interesó en alguna réplica de alguno de los candidatos presentes.

-Segundo tema SALUD:

En este tema, la candidata de Morena, Mónica Rangel destacó la atención y mejora de trato al personal de salud, pese a que en su faceta como encargada de los servicios que en ocasiones por la falta de liquidez en sus sueldos e inclusive bonos, detallando que únicamente para Salud se reciben 500 mdp y 700 mdp para el hospital central.

El candidato del PAN, PRI, PRD y CP, Octavio Pedroza señaló que buscaría desarrollar el servicio privado para reforzar liberar la presión del servicio público.

Detalló las diversas carencias que existen en el actual Sector Salud, “hoy ni un paracetamol hay en los centros de salud al interior del estado”.

Arturo Segoviano reclamó la irresponsabilidad de llevar a cabo eventos con la presencia de ciudadanos.

Adrian Esper le reclamó a Mónica Rangel el haberlo abandonado ante la actual pandemia, “no hacían pruebas para la detección”.

“Cuál fue la acción de la dictadura y ahora convertida en Morena, nos castigaron diciendo que éramos los más contaminados”.

José Luis Romero desnudó el trabajo hecho por Mónica Rangel como secretaria de Salud, “están cerrados, están abandonados, solo el 50% están cerrados y 50% operando, pero la candidata de morena anda diciendo que va a cambiar todo, es increíble que ande recorriendo el estado, lleva más de 25 años trabajando”

Ricardo Gallardo refutó las precarias condiciones con los que trabaja el personal de salud, al no cumplirles con sus prestaciones e inclusive denunció que obligan al personal de salud a ir al mitin policías para apoyar a Morena.

“Construiremos cinco hospitales nuevos, tendremos abasto de medicamento, vamos a reforzar el sistema de salud con cinco hospitales de especialidades en las cuatro regiones del estado”.

Marvely Costanzo sobre la Salud dijo que generarán un modelo de salud con Universidades para llevar a cabo el sistema educativo a las cuatro regiones de la ciudad, “para ampliar el sistema […] los positivos fuimos abandonados en plena pandemia por buscar intereses políticos”

Juan Carlos Machinena refirió que darán importancia a los médicos para dar seriedad a la profesión que representa y que San Luis Potosí ha sido potencia a nivel mundial.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...