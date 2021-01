¡Ay! Guacho

A La elección de Estado fraguada en 2018, al fraude electoral, al burdo y grosero reparto de dinero público proveniente de las arcas estatales, a la incursión de grupos conservadores y reaccionarios y a la perversa intromisión de células mercenarias, funcionarios públicos, poderes fácticos y sicarios a sueldo, el Notario Eduardo “El Guacho” Martínez Benavente le llama: “La Lucha civilista que derrotó a Ricardo Gallardo Juárez.”, vaya ceguera.

Pública y abiertamente el Guacho se comprometió a respaldar la eventual postulación de Juan Ramiro Robleda Ruiz que contendería por MORENA, pero al mismo tiempo, operaba en favor de Xavier Nava Palacios, para que resultara ganador en un proceso interno del PAN en el que fue vergonzosamente derrotado por Octavio Pedroza Gaitán. Su jugada de doble banda era obvia.

El Notario Martínez Benavente, quien seguramente quemó sesos en la formulación de la impugnación presentada por Xavier Nava ante la Comisión de Elecciones del PAN, dice que todavía hay esperanzas de que la inconformidad prospere, porque “según lo que vio en el expediente”, existen fundamentos para echar abajo el resultado y reponer el proceso interno electivo.

En su declaración publicada este martes en un diario local, Eduardo Martínez Benavente se muestra escéptico, pero profundamente perverso al señalar que, “Xavier Nava quedaría desprotegido si no queda en un puesto de elección por el antecedente del encontronazo con Gallardo”. Que alguien recuerde, la elección de Estado a la que se prestó Nava fue en contra de Gallardo Juárez y no en contra de Gallardo Cardona, o no.

Ante la semejante y estúpida advertencia del Guacho, elevemos pues nuestras plegarias para que al alcalde con licencia no lo vaya a pellizcar una mosca o a picar un sancudo, porque júrenlo que culparán a José Ricardo Gallardo Cardona o a su señor padre de haber financiado al insecto con recursos de procedencia ilícita; tema que el Guacho ya le compró de a gratis a su pupilo Leonel Serrato que no se cansa de repetir que la candidatura de género que se gesta en MORENA es un camuflaje en favor del crimen organizado.

Para el Guacho Martínez Benavente, ahora resulta que la elección interna del PAN fue un cochinero y que el único que garantizaba la victoria era Xavier Nava. Y no solo eso, también dice el Notario, que el error de Xavier fue participar en la interna panista sabiendo que no ganaría. En esto último estamos absolutamente de acuerdo, – y en todo caso, pues que pendejos, Nava y sus patrocinadores que no calcularon a lo que se enfrentaban.

En fin, en descarga del famoso Notario, el círculo cercano a Xavier Nava, comparte con él aquella su aseveración que está grabada y en la que explícitamente admite que, al descarrilarse la elección de MORENA con la salida de los aspirantes varones, “el trasvase de votos de MORENA hacia el Partido Verde será inevitable”.

De ese tamaño, junto con Leonel Serrato, es su misoginia que no muestra respeto ni concede ninguna posibilidad a muchas mujeres valiosas que se inscribieron para contender por la gubernatura. En fin

La indolencia gubernamental, la ineptitud de la autoridad sanitaria, la ambición política, la mediocridad empresarial y la irresponsabilidad de miles de ciudadanos, será la causa central de regresar al semáforo rojo. Muy pronto llegará el momento de señalar quiénes son los que pagarán los muertos.

