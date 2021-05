Amarres Perros

La infame y despiadada guerra de acusaciones y señalamientos entre los dos principales candidatos al gobierno del estado, Pedroza-Gallardo, alcanzaron esta semana su máxima expresión. Sorprende en verdad, como algunos medios de comunicación locales y nacionales aportan por convicción o por consigna su cuota para enrarecer más de lo que ya está el proceso electoral.

Es advertible el sobresfuerzo que hacen para exhibir quien es el bueno o quién es el malo de la contienda. Desde luego que todo eso cuesta, y mucho. Para algunos santones, la guerra sucia se ha traducido en oro molido tras el retiro del embute de presidencia de la República. La sobrada generosidad en los estados donde habrá elección de gobernador es muy clara y es muy notorio que algunos andan, ¡hasta bien movidos!

Sin aportar nada que no se haya dicho ya, los gargantones de la pluma no han dejado de reproducir la misma cantaleta de hace seis años. Y es que no hay más, la encomienda y fin último es difamar, desprestigiar y nada más y, si esa postura les restituye lo que dejaron de recibir con la cancelación de moches, pues a darle que es mole de olla, – lo que caiga es bueno.

En fin, mientras muchos de esos mercenarios siguen prestos, puestos y facilitos ante el mejor postor, quienes los refaccionan y le siguen apostando a que el proceso electoral se resuelva por la vía judicial y no en las urnas, dos o tres de ellos a los que todavía les queda una pizca de dignidad, sustentaron basados en encuestas serias lo siguiente.

´´MORENA no logrará el 6 de junio la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. ´´El partido del presidente ganará solo 8 o 9 de las 15 gubernaturas en disputa y San Luis Potosí no está entre ellas´´, ´´El triunfo será para la coalición PVEM-PT que encabeza Ricardo El Pollo Gallardo´´.

Otros comentaristas o conductores de noticias más objetivos han señalado que, no obstante que las proyecciones apuntan una tendencia irreversible y un triunfo favorable para el Partido Verde, no descartan que la contienda se cierre al final con el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD-PCP, Octavio Pedroza Gaitán ´´.

Esa valoración se desprende de la más reciente medición en la que pronostican un virtual empate entre ambos contendientes, sin embargo, en el equipo de Ricardo Gallardo, esa encuesta fue desestimada tras considerar que la única intención es generar una percepción de empate, cuando la realidad es que el puntero sigue siendo El Pollo Gallardo.

En fin, muy al margen de comentarios buenos, tendenciosos o de mala fe en medios de chilangolandia, en San Luis Potosí los equipos de los candidatos con posibilidades reales de triunfo tendrán que observar con gran amplitud la necesidad de realizar y perfeccionar todo un trabajo de ingeniería electoral y de organización para llegar fuertes el 6 de junio. En mucho, la estrategia de movilización será crucial y definitiva para ganar.

Otro factor importantísimo que se deberá considerar es con quien el gobierno federal se estará definiendo en este último tramo. Hasta ahora, pese a hipótesis existentes o interpretaciones de mala leche, todo parece indicar que AMLO y un sector importante de la 4T se la estará jugando hasta el final con la coalición ´´Juntos Haremos Historia´´ PVEM-PT.

La razón es sencilla, el acuerdo con las dirigencias nacionales del Partido Verde y del PT, para conservar la mayoría que requiere el presidente de la República en San Lázaro y, con ello ingresar a la segunda etapa de su gobierno para consolidar las bases de la Cuarta Transformación no solo son amarres, es una estrategia necesaria que dicta el sentido común.

