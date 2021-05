Al Pollo se la harán de pleito ratero

El que uno de los voceros de la coalición PAN-PRI-PRD-PCP haya dicho que ´´el puntero de las encuestas es siempre el blanco de los ataques´´, no es hallazgo, no es noticia y tampoco es novedad. Ciertamente la afirmación es una visión inobjetable a una realidad política incuestionable que comprobado está es así.

La aplicación por supuesto que es pareja y no puede ser solo una concepción que favorezca a uno sí y a otro no. Eso todo mundo lo sabe y los medios de comunicación no son ni pueden ser ajenos. Que algunos asuman posturas militantes o comprometidas, no cambia ni influyen en la percepción colectiva.

Si Ángel Castillo Torres lo dijo por blindar al candidato del PRI a la alcaldía, Enrique Galindo Ceballos, asumiendo que por ser el puntero de las encuestas es el más golpeado y blanco de ataques, estoy seguro de que en el PVEM-PT se lo reconocerán porque eso exactamente ocurre con su candidato a gobernador Ricardo El Pollo Gallardo a quien le han tratado de pegar con todo.

Sobre la guerra sucia, algunos priistas y panistas dicen, que está bien que el librito o el manual de estrategias electorales diga que hay que pegarle al adversario hasta el último momento de la contienda, pero lo que se está presenciando, se pasa de la raya o como dicen los jóvenes ´´se la maman´´.

Bueno…ya hasta su estrella favorita, Salvador García Soto, del periódico El Universal y algunos otros columnistas de medios nacionales, ya se dieron cuenta del burdo montaje de audiovisuales sobre el narcoestado y que les enviaron de San Luis Potosí para su reproducción. Solo aquí poco o nada se dice.

Y no es que este medio, señalado a veces como fans de El Pollo invente, le pegue o le aumente, pero, – la neta, los instrumentadores y propagadores que han orquestado y desplegado toda esa guerra sucia en contra de Los Gallardo, han sido harto pendejos porque lo único que lograron fue victimizarlo y hacerlo crecer más, ni modo que no, solo vean las encuestas serias y lo que dice la gente.

¿A poco hasta creen que, en unos cuantos días de la elección, los potosinos van a cambiar la decisión? Para nada. Pese a que se recurra a la artimaña de los indecisos, el electorado tiene ya a estas alturas bien decidido por quien va a votar el 6 de junio, de modo que lo que intenten hacer en solo 3 o 4 días, dada modificara la voluntad popular.

Ya en otra ocasión, sostuve que al Pollo Gallardo le van a echar montón y que van a tratar de ganársela a la mala, – con mala entraña y que se la harán de pleito ratero. La elección de Estado está en marcha y un fraude electoral desde luego que es posible, aunque el INE y el CEEPAC digan que es impensable.

El dinero para comprar votos, conciencias y voluntades, más los recursos para sembrar caos y confusión en medios afines, mover vehículos para trasladar gente, pagar a los operadores de la transportación masiva y organizar los carruseles, repartir lonches y entregar billetes para cambiar el sentido del voto será a carretadas.

A los grupos mercenarios, a sus líderes y a las organizaciones sociales de choque los tienen a su servicio y bien maiceados, no son de gratis, cuestan. El 6 de junio es de esperarse la movilización de mapaches priistas, panistas, perredistas y conciencistas que les brilla el antifaz y tienen las habilidades extraordinarias para torcer voluntades y alterar la votación.

En el contexto nacional, chorrearles el billete a periodistas o a farsantes como Leo Zuckerman, o al calderonista Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del INE y ampliamente conocido en los círculos de la Cuarta Transformación como el ladrón de la elección presidencial en la que AMLO le ganó a Felipe Calderón, es una operación que seguramente seguirán haciendo para tratar de legitimar sus trapacerías.

En otro frente, la senadora Xóchitl Gálvez, – quien de lo único que podría presumir o sentirse orgullosa es haber sido parte del gabinete del presidente de la República más pendejo, vulgar y corriente que ha tenido México, como lo fue Vicente Fox, – vino por ejemplo a San Luis Potosí a montar un cuadrilátero para intentar madrear a Gallardo y a cazar un pleito con la dirigencia nacional del PVEM, una bronca que a los potosinos ni les interesa, ni les preocupa, les vale madre.

Lo mismo sigue intentando el mastín favorito de Mario Delgado, el iluso y senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, quien, por encargo y consigna directa de un grupo faccioso de MORENA, sigue litigando en medios, urgiendo a la FGR para que les dé trámite y celeridad a presuntas denuncias en contra de El Pollo Gallardo, ´´Ha… y si se puede, que por favor sea antes del 6 de junio´´, ¡Que barbaros!

Lo bueno es que….ya falta menos para que esto termine.

Hasta pronto

